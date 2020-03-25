25-03-2020 15:31 - Испания обгоняет Китай по числу смертей от коронавируса - 738 человек за сутки25-03-2020 15:12 - Принц Чарльз подхватил коронавирус25-03-2020 15:07 - Коронавирус и беременность: не найдено доказательств передачи SARS-CoV-2 плоду25-03-2020 14:53 - Коронавирус: компании ищут способы производить аппараты ИВЛ25-03-2020 14:45 - Вес имеет значение: названа еще одна категория населения, для которой коронавирус особенно опасен25-03-2020 14:12 - Почему все желающие не могут сдать анализ на коронавирус?25-03-2020 14:09 - Итальянский «Пациент 1» впервые рассказывает о пережитом коронавирусе25-03-2020 13:46 - Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса25-03-2020 13:45 - Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе25-03-2020 13:35 - Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса25-03-2020 13:14 - Заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом25-03-2020 13:12 - В Индии объявлен 21-дневный жесткий карантин из-за коронавируса25-03-2020 12:57 - Каменные идолы не защитили: коронавирус добрался до острова Пасхи25-03-2020 12:30 - Коронавирус: в США умирает первый подросток25-03-2020 12:25 - Помимо масок и антивирусных гелей в аптеках раскупают еще одно популярное защитное средство

Коронавирус: компании ищут способы производить аппараты ИВЛ

Коронавирус: компании ищут способы производить аппараты ИВЛ

Производители ставят перед собой задачу выпускать крайне необходимые медицинские аппараты ИВЛ лечения больных коронавирусом, даже если это означает преобразование сборочных линий, производящих сегодня автозапчасти.

Наряду с нехваткой масок и перчаток распространение коронавируса COVID-19 почти во всех уголках земного шара выдвинуло на первый план острую потребность в специализированных машинах, которые помогают поддерживать жизнь тяжело больных пациентов.
«По мере развития глобальной пандемии коронавируса наблюдается беспрецедентный спрос на медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», - сказал Киран Мерфи, глава GE Healthcare.

Все страны заняты поиском решений

Шведская группа Getinge наращивает объемы производства для удовлетворения так называемого экспоненциального роста спроса со всего мира.
В заявлении говорится, что оборудование, которое обычно используется для демонстраций, обучения или торговых ярмарок, было немедленно предоставлено клиентам.

Французская группа Air Liquide планирует увеличить производство аппаратов ИВЛ с 500 в месяц до 1100 в апреле.

Немецкий медицинский технологический гигант Draeger сообщает, что удвоил число аппаратов ИВЛ, а Loewenstein имеет правительственный заказ на 6 500 в течение ближайших трех месяцев. Они стали увеличивать производство в феврале из-за высокого спроса со стороны Китая.

Не только ИВЛ

По словам Оливье де Кока, бывшего главы французского союза анестезиологов и врачей скорой помощи, существует острая потребность в персонале и защитном снаряжении.

 В отделениях интенсивной терапии принято помещать пациентов с коронавирусом на живот, для чего требуется пять человек.
"Нужен персонал и защита персонала, особенно маски и защитные очки", - сказал он.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Испания обгоняет Китай по числу смертей от коронавируса - 738 человек за сутки
Принц Чарльз подхватил коронавирус
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова