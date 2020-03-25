Коронавирус: компании ищут способы производить аппараты ИВЛ
Производители ставят перед собой задачу выпускать крайне необходимые медицинские аппараты ИВЛ лечения больных коронавирусом, даже если это означает преобразование сборочных линий, производящих сегодня автозапчасти.
Наряду с нехваткой масок и перчаток распространение коронавируса COVID-19 почти во всех уголках земного шара выдвинуло на первый план острую потребность в специализированных машинах, которые помогают поддерживать жизнь тяжело больных пациентов.
«По мере развития глобальной пандемии коронавируса наблюдается беспрецедентный спрос на медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», - сказал Киран Мерфи, глава GE Healthcare.
Все страны заняты поиском решенийШведская группа Getinge наращивает объемы производства для удовлетворения так называемого экспоненциального роста спроса со всего мира.
В заявлении говорится, что оборудование, которое обычно используется для демонстраций, обучения или торговых ярмарок, было немедленно предоставлено клиентам.
Французская группа Air Liquide планирует увеличить производство аппаратов ИВЛ с 500 в месяц до 1100 в апреле.
Немецкий медицинский технологический гигант Draeger сообщает, что удвоил число аппаратов ИВЛ, а Loewenstein имеет правительственный заказ на 6 500 в течение ближайших трех месяцев. Они стали увеличивать производство в феврале из-за высокого спроса со стороны Китая.
Не только ИВЛПо словам Оливье де Кока, бывшего главы французского союза анестезиологов и врачей скорой помощи, существует острая потребность в персонале и защитном снаряжении.
В отделениях интенсивной терапии принято помещать пациентов с коронавирусом на живот, для чего требуется пять человек.
"Нужен персонал и защита персонала, особенно маски и защитные очки", - сказал он.
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