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Пандемия коронавируса усугубит неравенство среди населения США - эксперт

Пандемия коронавируса усугубит неравенство среди населения США - эксперт

Профессор общественного здравоохранения Гарварда предупредила, что вспышка коронавируса COVID-19 в США будет одной из худших в мире, если страна не предпримет шагов для смягчения воздействия на здоровье и экономику бедных слоев населения.

Проблемы здравоохранения и социального неравенства в США

Мэри Бассетт, профессор практики здравоохранения и прав человека, перечислила причины по которым ситуация в США выглядит более потенциально тяжелой:
  • в стране находится самое большое в мире тюремное население, которое часто содержится в стесненных условиях; 
  • население с низким доходом, страдает заболеваниями, повышающими риск осложнений от коронавируса COVID-19 - респираторные, инфекционные; 
  • отсутствие всеобщего медицинского обслуживания; 
  • система социальной защиты неустойчивее, чем в других западных демократиях, что приведет к выбору - голодать целой семье или идти на работу больными.
«У США существуют особые уязвимости. Мы будем иметь худшую из всех эпидемий коронавируса» , - сказала Бассетт, которая руководит Центром здравоохранения и прав человека при Школе общественного здравоохранения им. Гардара Тана Чана. - «Это не неразрешимые проблемы, они требуют ресурсов».

Ответные меры правительства по финансовой поддержке работникам, уволенным или находящимся в неоплачиваемом отпуске, находятся на рассмотрении в Конгрессе. Они будут иметь ключевое значение, по мнению Бассет. Как и политика, которая облегчит переполнение тюрем, возможно, путем освобождения людей, совершивших ненасильственные преступления с низким риском рецидива.

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Теги : коронавирус, США
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Пандемия коронавируса усугубит неравенство среди населения США - эксперт
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