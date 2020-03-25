Пандемия коронавируса усугубит неравенство среди населения США - эксперт

Проблемы здравоохранения и социального неравенства в США

в стране находится самое большое в мире тюремное население, которое часто содержится в стесненных условиях;

население с низким доходом, страдает заболеваниями, повышающими риск осложнений от коронавируса COVID-19 - респираторные, инфекционные;

отсутствие всеобщего медицинского обслуживания;

система социальной защиты неустойчивее, чем в других западных демократиях, что приведет к выбору - голодать целой семье или идти на работу больными.

«У США существуют особые уязвимости. Мы будем иметь худшую из всех эпидемий коронавируса» , - сказала Бассетт, которая руководит Центром здравоохранения и прав человека при Школе общественного здравоохранения им. Гардара Тана Чана. - «Это не неразрешимые проблемы, они требуют ресурсов».