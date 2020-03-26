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Исследователи обнаружили генетические факторы устойчивости к лейшманиозу

Генетика важна в борьбе с лейшманиозом
В статье, опубликованной в Scientific Reports, исследователи, связанные с Университетом Сан-Паулу в Бразилии, описывают эксперименты, выполненные на мышах, которые показывают, как генетические факторы могут определить, восприимчивость индивидуума к лейшманиозу. По мнению авторов, результаты будут способствовать лучшему пониманию заболевания у людей и помогут выяснить, почему оно затрагивает не всех.

Лейшманиоз вызывается простейшими паразитами рода Leishmania. В зависимости от вида, инфекция приводит к изъязвлениям кожи или поражениям внутренних органов. Паразиты передаются людям и другим млекопитающим насекомыми. Вакцина отсутствует, а лечение длительное, дорогое и сложное.

Исследователи использовали два вида мышей. Один естественно устойчив к паразиту, другой восприимчив. Они заразили оба вида Leishmania amazonensis, вызывающим кожный лейшманиоз.

Ученые взяли клетки костного мозга у мышей и дифференцировали их в макрофаги, которые инфицировали. Через четыре часа РНК зараженных макрофагов была извлечена и секвенирована.

Макрофаги, культивируемые в лаборатории, экспрессировали в общей сложности 12 641 ген, но было обнаружено, что только 22 гена экспрессируются в ответ на паразита у мышей, чувствительных к нему и 497 у устойчивых.

«Наши результаты показывают, что развитие болезни зависит от генетики хозяина, а не только от паразита», - заявила Люсиль Мария Флоетер-Винтер, один из авторов исследования.
Теги : генетика, паразиты, лейшманиоз
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