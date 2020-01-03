В Сети многие пристыдили 43-летнюю Волочкову за обнаженное фото на яхте

«Я утопаю в море счастья! И с вами делюсь позитивными эмоциями. Достойные-оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем. Этого и не могут простить недолюбленные тети», - отметила Анастасия.

«У вас дочка растет. Вам не стыдно перед ней?», «Зачем выставлять себя голой? Ведь уже не девушка. Наверняка дочка стыдится своей мамы», «Это дно», «Все время голая, не надоело?», «Это перебор! Стыдно должно быть, вы же мать!», «Оденьтесь вы наконец!!!», - возмутились пользователи Сети в комментариях.