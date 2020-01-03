В Сети многие пристыдили 43-летнюю Волочкову за обнаженное фото на яхте
Анастасия Волочкова продолжает удивлять и даже шокировать своих поклонников. Новый год артистка встретила в жарком Таиланде, откуда она щедро делится живописными фотографиями. Однако новый снимок в соцсетях 43-летней Волочковой вызвал немало споров в Сети.
В этот раз балерина опубликовала фото в Instagram, на котором она позирует на кровати «в чем мать родила», прикрывая при этом самые сокровенные места. В подписи к провокационному снимку, сделанному на яхте, 43-летняя Волочкова подчеркнула, что ее злостные подписчики, которые ее критикуют, просто ей завидуют.
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Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни.???? Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы.? Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я.? Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я.?????? Я утопаю в море счастья!? И с вами делюсь позитивными эмоциями.? Достойные-оценят? И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим спми? Важно, чтобы было с кем!? А у меня всегда есть с кем?????? Этого и не могут простить недолюбленные тети? Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто????????#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
В ответ на это многие интернет-пользователи пристыдили Волочкову за очередное обнаженное фото. Подписчики заметили, что такие снимки балерину не красят.
Впрочем, поклонники не всегда критикуют Волочкову. Недавно они похвалили балерину за стильный брючный костюм.
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