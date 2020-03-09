Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева станет мамой в четвертый раз

«Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным!», - подписала видео Саша.

В феврале этого года 39-летняя Саша Зверева вышла замуж за своего возлюбленного, гражданина США Дэна Уолбрана. Как выяснилось позже, пара ждет ребенка. Для них этот ребенок станет первым.Счастливой новостью певица поделилась 9 марта со своими подписчиками в Instagram . Зверева опубликовала трогательный семейный ролик, в котором она раскрывает свое интересное положение.Поклонники принялись поздравлять певицу и ее мужа с грядущим пополнением в семье и пожелали маме и малышу здоровья и счастья.Напомним, что у Зверевой есть уже трое детей. В первом браке с банкиром Ильей Гусевым у певицы родились дочь Василиса и сын Макар. В отношениях с диджеем Дмитрием Алмазовым у артистки появился сын Лев.Ранее портал «Медикфорум» писал , что известная американская певица Кэти Перри ждет первенца от актера Орландо Блума.