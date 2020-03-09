Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева станет мамой в четвертый раз
Звезда 90-х и 2000-х Саша Зверева не только поет, но и активно ведет Instagram и делится с поклонниками событиями своей жизни. В понедельник, 9 марта, артистка сообщила подписчикам радостную новость – она снова станет мамой.
В феврале этого года 39-летняя Саша Зверева вышла замуж за своего возлюбленного, гражданина США Дэна Уолбрана. Как выяснилось позже, пара ждет ребенка. Для них этот ребенок станет первым.
Счастливой новостью певица поделилась 9 марта со своими подписчиками в Instagram. Зверева опубликовала трогательный семейный ролик, в котором она раскрывает свое интересное положение.
Поклонники принялись поздравлять певицу и ее мужа с грядущим пополнением в семье и пожелали маме и малышу здоровья и счастья.
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Високосный год отсрочил мой возраст! Благодарю ?? ? Эти фото такие ласковые...такие настоящие...такие ПРО НАС ? Мне будет приятно, если вам они тоже ? ? И мои 39-последний раз, когда впереди стоит цифра 3-наступят на день позже, сразу за удивительным 29 февраля. ? Я-женщина ВЕСНА. Так получилось. Я родилась в первый день весны ? И на удивление очень этому соответствую ?? ? Я как будто бы всю жизнь нахожусь в пробуждении, у меня всегда бурлят внутри соки, меня легко разогреть, я невероятно мечтательная и смешливая, как весна? ? Мама с папой наградили меня зеленющими весенними глазами. Они, как оливковые ягодки видят глубоко-глубоко ? Они, я знаю, завораживают и останавливают? ? Сейчас я закрою свои глаза... А утром, когда я проснусь, мой мужчина увезёт меня я сама не знаю куда ? ? У нас с Дэном есть вкусная традиция-дарить друг другу на День Рождения вместо подарка путешествие-сюрприз! Когда другой не знает до последнего момента, куда отправится встречать новый год своей жизни! ? В прошлом году Дэн увёз меня в Amangiri, где меня ждали фантастические подарки, включая помолвочное кольцо и незабываемые впечатления. ? Год спустя к этому кольцу добавилась ещё россыпь бриллиантов на обручальном-и вот, я уже жена! И он везёт меня....? ? Давайте вместе угадаем? Пишите ваши варианты нашего романтического путешествия. ? Уже утром я узнаю, куда мы отправляемся-и выберу среди комментариев ниже первый правильный ответ-и в подарок привезу памятный сувенир из того места, в котором окажусь! И отправлю его победителю! ? Из всего, что я знаю из подсказок: там чуть прохладнее, чем в Лос-Анджелесе, мы едем с утра в аэропорт, путешествие займёт 3 дня-в понедельник утром самолёт приземлится снова в ЛА. Документы беру все имеющиеся. ? Я голову сломала! ? Ваши варианты? ? // amazing shots by @ittalia
Напомним, что у Зверевой есть уже трое детей. В первом браке с банкиром Ильей Гусевым у певицы родились дочь Василиса и сын Макар. В отношениях с диджеем Дмитрием Алмазовым у артистки появился сын Лев.
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