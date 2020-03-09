Наташа Королева появилась в Сети без макияжа и стала неузнаваемой
Наташа Королева не боится коронавируса. Об этом она заявила в новом ролике, снятом в Германии. Через несколько часов 46-летняя певица собирается дать концерт в одном из городов ФРГ. Однако далеко не все поклонники сразу признали артистку на последнем видео.
Днем 9 марта Наташа Королева поприветствовала своих немецких поклонников и позвала на концерт.
«Привет Германия!!! «Ягодка» в полном составе ждёт встречи с любимым зрителем!!!», - подписала певица новый ролик в Instagram.
В видео 46-летняя артистка предстала без макияжа. Далеко не все подписчики сразу узнали Королеву без яркого грима. Многие оценили естественную красоту певицы, а другие, наоборот, раскритиковали за якобы чрезмерное увлечение пластикой.
«Совсем не похожа на себя - скулы!!!», «А что с зубами и глазами?», «Я не пойму – она пластику сделала?», «Что с лицом?», «Молодец!! Она без комплексов, этот макияж ей наверно надоел уже», «Наташа и без макияжа красотка!!!», «Наташа всегда молода и красива, как в наши лихие 90-е», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 39-летняя Юлия Барановская не постеснялась показать домашнее селфи без макияжа в Сети.
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