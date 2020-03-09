Наташа Королева появилась в Сети без макияжа и стала неузнаваемой

«Привет Германия!!! «Ягодка» в полном составе ждёт встречи с любимым зрителем!!!», - подписала певица новый ролик в Instagram.

«Совсем не похожа на себя - скулы!!!», «А что с зубами и глазами?», «Я не пойму – она пластику сделала?», «Что с лицом?», «Молодец!! Она без комплексов, этот макияж ей наверно надоел уже», «Наташа и без макияжа красотка!!!», «Наташа всегда молода и красива, как в наши лихие 90-е», - написали интернет-пользователи.