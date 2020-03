47-летний актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз

View this post on Instagram

Джуд Лоу станет отцом в шестой раз: радостной новостью актер поделился в своем интервью Daily Telegraph ? «Мои дети уже взрослые, а мне так хочется еще понянчиться с малышом!», – прокомментировал Лоу. На днях его заметили во время прогулки по Лондону вместе с супругой Филиппой Коэн, которая придерживала заметно округлившийся животик ??