47-летний актер Джуд Лоу станет отцом в шестой раз
Знаменитый британский актер Джул Лоу и его супруга Филиппа Коэн скоро станут родителями. Вездесущие папарацци поймали «звездную» пару прогуливающимися по улицам Лондона, причем у возлюбленной артиста явно видео округлившийся живот.
На фотографиях, появившихся в соцсети Instagram, можно заметить, что жена Джуда Лоу сейчас находится в положении. На снимках видно, как 32-летняя Филиппа Коэн поддерживает свой округлившийся живот.
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Джуд Лоу станет отцом в шестой раз: радостной новостью актер поделился в своем интервью Daily Telegraph ? «Мои дети уже взрослые, а мне так хочется еще понянчиться с малышом!», – прокомментировал Лоу. На днях его заметили во время прогулки по Лондону вместе с супругой Филиппой Коэн, которая придерживала заметно округлившийся животик ?? #JudeLaw #judelaw #PhillipaCoan #phillipaandjude #love #loveisintheair #pregnancy #pregnant #streetstyle #london #beauty #celebritynews #breakingnews #celeb #goodnews #newbaby #children #child #baby #fatherhood #parenthood #newsoftheday #happiness #happytogether #together #familygoals #romantic #family #beautifulcouple
Стоит отметить, что для 47-летнего актера этот ребенок станет уже шестым. От предыдущих отношений у Лоу есть уже пятеро детей – три дочери и двое сыновей. Для 32-летней Филиппы малыш станет первенцем.
Напомним, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн состоят в отношениях уже четыре года, а узами брака они связали друг друга весной прошлого года.
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