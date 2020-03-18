Гарик Сукачев перепел песню «Моя бабушка курит трубку» из-за коронавируса

Музыкант Гарик Сукачев на фоне эпидемии нового коронавируса перепел свою популярную песню «Моя бабушка курит трубку». В ней он призвал россиян чаще мыть руки.





«Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя! Дорогие друзья, сейчас началась большая эпидемия коронавируса, все вы это знаете, поэтому чаще мойте руки, заботьтесь о своих бабушках, дедушках, потому что эта часть населения наиболее подвержена опасности. И также маленькие дети», - сказал Гарик Сукачев в Instagram.





Также он добавил, что следует покупать средства личной гигиены в аптеках.