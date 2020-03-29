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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали лицо младшей дочери

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Российский футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко меньше двух месяцев назад стали родителями во второй раз. Однако лицо маленькой дочери они до сих пор не показывали общественности.

В день рождения Костенко – девушке исполнилось 26 лет – родители решили наконец-то показать, как выглядит их новорожденная дочь. Снимки из семейной фотосессии Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram.



Поклонники пары начали гадать, на кого больше похожа маленькая Ева – на маму или на папу. 

«Вторая тоже копия Тарасов», «Ну хоть одна Тарасова копия мамы», «Обе доченьки на вас похожи. Но с возрастом будут похожи на папу», «Евочка и правда на вас похожа», «Какие классные!!! Малышки ну копии папы!!!», - отметили подписчики в комментариях.


Напомним, на днях бывшая супруга Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова – рассказала об отношениях с бывшим мужем. По ее словам, футболист все время настаивал на том, чтобы она увеличила себе грудь.
Теги : звезды, дети звезд
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