Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали лицо младшей дочери
Российский футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко меньше двух месяцев назад стали родителями во второй раз. Однако лицо маленькой дочери они до сих пор не показывали общественности.
В день рождения Костенко – девушке исполнилось 26 лет – родители решили наконец-то показать, как выглядит их новорожденная дочь. Снимки из семейной фотосессии Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram.
Поклонники пары начали гадать, на кого больше похожа маленькая Ева – на маму или на папу.
«Вторая тоже копия Тарасов», «Ну хоть одна Тарасова копия мамы», «Обе доченьки на вас похожи. Но с возрастом будут похожи на папу», «Евочка и правда на вас похожа», «Какие классные!!! Малышки ну копии папы!!!», - отметили подписчики в комментариях.
Напомним, на днях бывшая супруга Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова – рассказала об отношениях с бывшим мужем. По ее словам, футболист все время настаивал на том, чтобы она увеличила себе грудь.
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