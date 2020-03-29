Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали лицо младшей дочери

«Вторая тоже копия Тарасов», «Ну хоть одна Тарасова копия мамы», «Обе доченьки на вас похожи. Но с возрастом будут похожи на папу», «Евочка и правда на вас похожа», «Какие классные!!! Малышки ну копии папы!!!», - отметили подписчики в комментариях.

В день рождения Костенко – девушке исполнилось 26 лет – родители решили наконец-то показать, как выглядит их новорожденная дочь. Снимки из семейной фотосессии Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники пары начали гадать, на кого больше похожа маленькая Ева – на маму или на папу.Напомним, на днях бывшая супруга Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова – рассказала об отношениях с бывшим мужем. По ее словам, футболист все время настаивал на том, чтобы она увеличила себе грудь.