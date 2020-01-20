Жителей Ростова-на-Дону назвали одними из самых ленивых в России

Январский опрос определил лентяев среди горожан.Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями. Исследование провело маркетинговое агентство Zoom Market. Самые же ленивые горожане России живут в Липецке, утверждают исследователи. В пятерку городов, в которых не любят работать, вошли также Воронеж, Омск и Брянск.На девятой строчке рейтинга находится и еще один город Ростовской области – Волгоград. На 6 - Оренбург, на 7 - Уфа, на 8 - Симферополь, на 10 - Екатеринбург.В следующей двадцатке отметились Астрахань (11), Саранск (12), Пермь (13), Красноярск (14), Саратов (15), Казань (16), Санкт-Петербург (17), Краснодар (18), Нижний Новгород (19), Самара (20).Опрос горожан прошел в январе. Каждому респонденту предлагалось ответить на четыре вопроса: может ли он назвать себя трудолюбивым человеком? С удовольствием или без ходит на работу? Часто ли приходится заставлять себя совершать необходимые действия? И, наконец, считает ли себя участник опроса ленивым человеком?В исследовании приняли участие 2760 жителей 23 городов. Лишь 8 процентов из них согласились признать себя лентяями.«Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху», - считает коммерческий директор агентства Андрей Штыров.А вот трудоголики оккупировали столицу нашей Родины Москву, что не удивительно, а также Томск и Новосибирск. Северная столица Санкт-Петербург прочно обосновался ближе к середине таблицы.