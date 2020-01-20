Жителей Ростова-на-Дону назвали одними из самых ленивых в России
Январский опрос определил лентяев среди горожан.
Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями. Исследование провело маркетинговое агентство Zoom Market. Самые же ленивые горожане России живут в Липецке, утверждают исследователи. В пятерку городов, в которых не любят работать, вошли также Воронеж, Омск и Брянск.
На девятой строчке рейтинга находится и еще один город Ростовской области – Волгоград. На 6 - Оренбург, на 7 - Уфа, на 8 - Симферополь, на 10 - Екатеринбург.
В следующей двадцатке отметились Астрахань (11), Саранск (12), Пермь (13), Красноярск (14), Саратов (15), Казань (16), Санкт-Петербург (17), Краснодар (18), Нижний Новгород (19), Самара (20).
Опрос горожан прошел в январе. Каждому респонденту предлагалось ответить на четыре вопроса: может ли он назвать себя трудолюбивым человеком? С удовольствием или без ходит на работу? Часто ли приходится заставлять себя совершать необходимые действия? И, наконец, считает ли себя участник опроса ленивым человеком?
В исследовании приняли участие 2760 жителей 23 городов. Лишь 8 процентов из них согласились признать себя лентяями.
«Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху», - считает коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
А вот трудоголики оккупировали столицу нашей Родины Москву, что не удивительно, а также Томск и Новосибирск. Северная столица Санкт-Петербург прочно обосновался ближе к середине таблицы.
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