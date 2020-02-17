Ростовский учёный считает, что аномально теплая зима свидетельствует не о глобальном потеплении, а о похолодании
Академик Геннадий Матишов считает, что отсутствие мороза зимой в некоторых городах не доказывает изменение климата.
Аномально тёплая зима в Ростове-на-Дону и некоторых других городах – не аргумент в пользу глобального потепления. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии РАН, академик Геннадий Матишов.
Зима без лютых морозов и очень жаркое лето действительно периодически случаются, но делать из этих наблюдений далеко идущие выводы, по мнению Матишова, не стоит. Для объективной оценки руководствоваться данными примерно за 100 лет. Хотя, на основе наблюдений, которые сейчас имеются у ученых, уже можно сделать выводы, что никаких существенных изменений климата пока не произошло.
«За последние 15 лет Таганрогский залив в среднем был ежегодно покрыт льдом 54 дня. Для юга это необычно много и ближе, скорее, к похолоданию. Так что по одной нынешней тёплой зиме выводов делать не стоит. Так же и с "аномально" тёплым прошлым летом. Это лишь эмоциональное восприятие. Было несколько действительно жарких дней, но если взять среднюю температуру за год, по сезону, посуточно и сравнивать эти показатели с другими годами, уверяю вас, ничего необычного мы не пережили» - утверждает Геннадий Матишов.
По словам академика, мы действительно живем в теплую эпоху. Но её пик произошел еще 6,5 тысяч лет назад. Тогда среднегодовая температура была на один градус выше, чем сейчас. Теперь начинается постепенное похолодание. Об этом свидетельствует "разбалансировка" климата в Европейской части России: торнадо в регионах, где их не было раньше, холодные зимы, засухи и пожары, кратковременные, но очень интенсивные осадки. Геннадий Матишов считает, что человечество движется к малому ледниковому периоду, правда наступит он через тысячи лет.
Утверждения ростовского ученого в корне расходятся с опасениями о грядущем потеплении. В научно-популярном журнале National Geographic был опубликован прогноз, что будет с земным шаром, если весь существующий на планете лёд растает. По мнению авторов, Крым станет островом, Азовское море «растворится» в разлившемся Чёрном, которое, в свою очередь, соединится широким каналом с Каспием.
Ростов-на-Дону при таком сценарии ожидает совсем незавидная участь, он вместе со всем югом и востоком Ростовской области уйдёт под воду. Компанию ему составят Астрахань и Волгоград, которые поглотит Каспийское море. Кроме того, уйдёт под воду и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что на Дону в октябре прошлого года вовсю цвели виноградники и появилась первая завязь. В регионе зафиксировано цветение сирени, каштанов и некоторых плодовых деревьев. Похоже, из-за аномально теплого октября у природы произошел сбой, и она решила, что зима никогда не наступит.
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