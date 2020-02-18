В Ростове-на-Дону начала выбрасываться на берег рыба

Специалисты-рыбоводы не видят в этом ничего страшного.Утром 18 февраля в прибрежной зоне реки Дон, в границах областного центра обнаружены сотни мертвых пеленгасов. Видео всплывшей рыбы появилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение.Пока пользователи интернета строили всевозможные догадки по поводу мора, в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства (АЧТУ) назвали основной причиной гибели рыбы браконьерство. По мнению специалистов, рыбу сбросили в воду браконьеры, у которых она просто не поместилась в судно.«На это указывает короткий участок гибели рыбы на отмели и особенности повреждений», — пояснили в управлении.Впрочем, специалисты все же отобрали образцы погибшей рыбы и воды для исследований, чтобы назвать более точную причину. Кроме того, они приступили к подсчёту нанесённого ущерба. Результаты будут переданы в полицию для поиска виновных, если подтвердится человеческий фактор.Ранее эксперты говорили о том, что аномально теплая зима в регионе может стать причиной гибели рыбы в местных водоемах.До этого МедикФорум сообщал, что в Ростовской области превышен порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом в Таганроге сезонные вирусные болезни не достигли черты, после которой их можно считать эпидемией.