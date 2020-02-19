Ученики младших классов Ростовской области будут бесплатно питаться в школах, но не сейчас
Деньги на это придется выделять из регионального и местных бюджетов.
Государственная Дума Российской Федерации приняла долгожданное решение о бесплатном горячем питании для всех школьников младших классов страны.
— Ученики начальных классов будут получать горячее питание не менее одного раза в день, — следует из текста документа, принятого 18 февраля. Оплачивать школьные обеды будут из федерального и местного бюджетов.
Правда закон вступит в силу не сразу, а с некоторой отсрочкой. Она необходима для того, чтобы изыскать немалые средства. При этом в некоторых школах учеников начнут кормить уже в сентябре следующего учебного года. А к сентябрю 2023 года горячее питание должно быть организовано во всех школах области.
К детскому школьному питанию предъявляются суровые требования. Принятый закон запрещает использовать в продукции для детского питания сырье, где применяли кормовые добавки, стимуляторы роста, ГМО, пестициды, агрохимикаты и другие опасные для здоровья вещества.
— Школы будут обязаны публиковать на своем сайте информацию о питании школьников вплоть до ежедневного меню, — поделился информацией один из парламентариев Андрей Исаев.
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