В Петербурге отменили экономический форум из-за коронавируса
В 2020 году Петербургский международный экономический форум не будет проводиться. Такое решение принял организационный комитет форума на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил председатель оргкомитета Андрей Белоусов. В текущем году проведение ПМЭФ было запланировано на 3-6 июня.
Примечательно, что в программе форума была запланирована панельная дискуссия на тему "Новый коронавирус — старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного значения из-за эпидемии коронавируса нового типа.
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