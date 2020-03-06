В Петербурге отменили экономический форум из-за коронавируса

Примечательно, что в программе форума была запланирована панельная дискуссия на тему "Новый коронавирус — старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного значения из-за эпидемии коронавируса нового типа.