В Новосибирске хотят поставить памятник медицинским работникам
Сейчас решаются вопросы об его возведении и финансировании.
Памятник медицинским работникам Новосибирской области может появиться в столице Сибири. Об этом сообщил официальный сайт региональной ассоциации врачей.
Если решение будет одобрено, монумент будет возведен в сквере рядом со зданием, где располагается подстанция скорой медицинской помощи Центрального района по адресу улица Семьи Шамшиных, 42.
Памятник планируется установить за счет добровольных пожертвований местного медицинского сообщества. Кроме того, уже объявлено о создании попечительского совета - руководство ассоциации принимают предложения по кандидатурам в члены совета.
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