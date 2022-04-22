Необычные признаки диабета 2 типа: ваш запор может указывать на высокий сахар в крови
При диабете 2 типа могут возникать такие предупреждающие признаки заболевания, о которых никто не скажет, что они как-то связаны с ним.
Диабет 2 типа является наиболее распространенной формой сахарного диабета. Он возникает вследствие того, что поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, и это приводит к инсулинорезистентности, либо выделяет слишком мало данного гормона, чтобы преобразовывать сахар в глюкозу для получения энергии. В любом случае его ключевой характеристикой является аномально высокий уровень сахара в крови. Если оставить его без внимания, никак не корректировать, то «засахаренная» кровь приведет со временем к развитию многих опасных нарушений.
Каковы распространенные осложнения сахарного диабета 2 типа.
- Увеличение веса.
- Неконтролируемый аппетит и муки голода.
- Риск сердечных заболеваний.
- Накопление висцерального жира.
Если у вас высокий уровень сахара в крови, вы можете испытывать следующие симптомы.
- Слабость, изнуренность.
- Чрезмерную жажду.
- Необъяснимую потерю веса.
- Учащенное мочеиспускание (включая ночные пробуждения).
- Ухудшение в состоянии кожи, становящейся сухой и зудящей.
- Плохое заживление царапин, ранок.
- Затуманенное зрение.
Частые ИМП. Сахар является любимой пищей бактерий и дрожжей, и когда он повышается в крови, организм становится подвержен инфекциям мочевыводящих путей или ИМП. Особенно сильно это проявляется у женщин. По словам врачей, подобные инфекции могут постоянно повторяться и не поддаваться лечению, пока уровень сахара в крови не будет взят под контроль.
Запор. Ваш запор тоже может указывать на высокий сахар в крови и возникший диабет 2 типа. Дело в том, что при высокой концентрации глюкозы кровь сгущается, и это может вредить нервам кишечника, ухудшая его перистальтику. Как следствие, пища не перемещается нормально по тракту, возникает застойное явление, запор.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие кожные проблемы могут указывать на развитие диабета 2 типа.
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