После каких продуктов может разболеться голова: объясняет врач
Невролог Павел Хорошев: некоторые продукты хорошо известны медикам как триггеры головной боли, приступов мигрени.
Невролог Хорошев объяснил в интервью, что людям, склонным к головной боли, мигрени, необходимо тщательно следить за тем, что присутствует в их рационе. В частности, с большой осторожностью им следует употреблять алкогольные напитки.
«Красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков», - уточнил врач.
Также, добавил специалист, возникновение мигрени может спровоцировать кофеин – его много в кофе, чае, энергетиках, шоколаде.
«Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», – дополнил Хорошев.
Помимо того, голова может разболеться после употребления сыра. Некоторые его сорта (например, чеддер или сыр с плесенью) содержат тирамин – вещество, образуемое при распаде белка, которое способно сужать кровеносные сосуды. Это в результате и вызывает головную боль.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды напитков в жаркую погоду увеличивают риск болезней сердца.
Павел Хорошев
ЗОЖ
врач-невролог
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