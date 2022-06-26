После каких продуктов может разболеться голова: объясняет врач

98 Фото: shutterstock.com
плохое самочувствие

Невролог Павел Хорошев: некоторые продукты хорошо известны медикам как триггеры головной боли, приступов мигрени.

Невролог Хорошев объяснил в интервью, что людям, склонным к головной боли, мигрени, необходимо тщательно следить за тем, что присутствует в их рационе. В частности, с большой осторожностью им следует употреблять алкогольные напитки.

«Красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков», - уточнил врач.

Также, добавил специалист, возникновение мигрени может спровоцировать кофеин – его много в кофе, чае, энергетиках, шоколаде.

Отрубленная голова змеи укусила пожарного в США


«Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», – дополнил Хорошев.

Помимо того, голова может разболеться после употребления сыра. Некоторые его сорта (например, чеддер или сыр с плесенью) содержат тирамин – вещество, образуемое при распаде белка, которое способно сужать кровеносные сосуды. Это в результате и вызывает головную боль.

Эксперт рассказал, как не разболеться зимой


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды напитков в жаркую погоду увеличивают риск болезней сердца.
Павел Хорошев
Павел Хорошев
ЗОЖ
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Привычные продукты, которые могут вызвать очень сильную головную боль
Невролог Хорошев рассказал о проблеме головной боли летом
Почему некоторые продукты могут провоцировать головную боль
Теги : головная боль, причины боли, Павел Хорошев