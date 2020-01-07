В Роспотребнадзоре рассказали, как должны питаться пожилые люди

Пожилые люди

Люди пенсионного возраста должны соблюдать особый режим питания. Какой именно – рассказали представители Роспотребнадзора.

В ведомстве порекомендовали пожилым придерживаться дробного питания – то есть употреблять пищу четыре-пять раз в день без больших перерывов. При этом если у человека наблюдается обострение хронического заболевания, то ему необходимо придерживаться диеты.

Нужно учитывать, что в организме пожилых людей происходят изменения. Поэтому эксперты Роспотребнадзора посоветовали ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, поваренной соли и простых сахаров. При этом питание быть полноценным по содержанию минеральных веществ, пищевых волокон и аминокислот.


Нельзя забывать также и о о витаминах, кальции, калии, железе, магнии, цинке и хроме. Кроме того, пожилые люди должны иметь в рационе различные фрукты и овощи, зелень, чтобы количество пищевых волокон находилось на уровне 24-30 грамм в сутки.

В Роспотребнадзоре назвали энергетическую ценность рациона для мужчин и женщин старше 60 лет – это менее 2300 ккал и 2000 ккал соответственно, передает агентство РИА Новости.

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