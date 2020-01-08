5 типов продуктов, которые оздоровляют сердце за счет повышения «хорошего» холестерина
«Хороший» холестерин, ЛПВП, не оседает на стенках артерий и способствует выведению из организма «плохого» холестерина ЛПНП, с которым связан риск различных заболеваний сердца. Повышая уровень «хорошего» холестерина, можно сделать сердце более здоровым.
Здоровье сердца определяется различными факторами и состояниями, такими как высокое кровяное давление или гипертония, а также содержание холестерина в крови. Организм нуждается в холестерине для создания здоровых клеток, но его высокий уровень увеличивает риск сердечных заболеваний. ЛПНП-холестерин, или липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин) могут способствовать накоплению жира в артериях, и это приводит к повышению артериального давления, способствует разным кардиологическим проблемам - сердечной недостаточности, сердечным приступам, инсультам.
Чтобы нормализовать уровень ЛПНП-холестерина в организме, нужно употреблять больше продуктов, которые обеспечивают достаточный объем «хорошего» холестерина ЛПВП. Для решения этой задачи особенно хорошо подходят три типа продуктов, сообщает портал Timesnownews.com.
Бобовые. Их употребление эффективно поддерживает артерии чистыми от жировых бляшек, поскольку способствует повышению уровня ЛПВП в организме.
Цельные зерна. Цельная пшеница, бурый рис, ячмень, овес -все эти цельнозерновые злаки хорошо помогают сохранять в организме здоровый баланс холестерина. Содержащиеся в них бета-глюканы оптимизируют циркуляцию холестерина в организме и улучшают его показатели в крови.
Фрукты с высоким содержанием клетчатки. Фрукты, богатые клетчаткой, также способствуют повышению уровня ЛПВП-холестерина в организме. К числу фруктов, богатых клетчаткой, относятся бананы, апельсины, хурма, гранат, манго.
Специи. Активное вещество куркумы, куркумин, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное действие, за счет которого снижается риск ожирения и рака. Куркумин также увеличивает уровень «хорошего» холестерина в организме.
Продукты с омега-3. Они помогают повысить уровень «хорошего» холестерина, уменьшить уровень триглицеридов и снизить артериальное давление. Необходимо употреблять лосось, сардины, скумбрию, сельдь, грецкие орехи, миндаль, льняное и оливковое масла.
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