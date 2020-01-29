Силовые тренировки для новичков: 3 правила успеха
Начать силовые тренировки не так сложно, как кажется. Не поздно изменить образ жизни, для поддержания физического здоровья. Тренировки с использованием веса помогут похудеть, нарастить мышечную массу и уменьшить стресс. Эти 3 совета сделают их максимально эффективными.
Питательные вещества - белки и витаминыТренировка дает мышцам привлекательность, но только в случае правильного питания. Если оно отсутствует, можно долго ждать мышечной массы, но так и не дождаться.
Правило: снабжайте организм важными, полезными для здоровья макроэлементами и микроэлементами.
Белки необходимы для наращивания мышц, но люди склонны игнорировать их в рационе.
Дни отдыха обязательныНачинающие рискуют слишком интенсивно тренироваться в начале - это приведет к перетренированности. Те, кто не дает организму передышки после напряженных занятий, сводят к минимуму результаты, и рискуют получить травмы. Чтобы тренироваться с максимальной отдачей, нагружайте различные группы мышц в разные дни. Достаточный ночной сон способствует восстановлению. Спортсмены должны спать 7-9 часов в сутки, чтобы тело восстановило поврежденные мышцы.
Правильный тренажерный зал
"Он должен находится близко к дому или работе. Если приходится тратить час, чтобы добраться до гантелей, через пару недель это надоест", - пишет издание Fit For Fan.
Лучше тренироваться в паре с другом, коллегой или партнерам, выбрав удобное расположение для обоих. Обе стороны могут мотивировать друг друга, и регулярное посещение станет простым и приятным.
Медикфорум писал пользе и вреде предтренировочных комплексов.
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