Полезные свойства семян подсолнечника: сердце, сосуды, иммунитет
Семена подсолнечника - отличная закуска с неотразимым ароматом и вкусом. Они отличаются доступностью и высокой питательной ценностью, являются богатым источником фенольных кислот, флавоноидов, витаминов, минералов и полезных жирных кислот.
Польза для здоровьяСемечки содержат важнейшие витамины и минералы.
- Витамин Е (альфа-токоферол) - помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами, подавляя выработку активных форм кислорода (АФК). Это снижает риск возникновения хронических заболеваний - артроза, катаракты и т.д.. Витамин Е ингибирует воспаление и способствовать здоровой иммунной функции.
- Тиамин (B1) - играет роль в производстве энергии, сокращении мышц и передаче нервных сигналов.
- Витамин B6 - участвует в метаболизме белка и в 100 ферментных реакциях в организме. Он важен при сердечно-сосудистых заболеваниях, предменструальном синдроме.
- Магний - помогает поддерживать здоровье мозга и сердца, детоксикацию, здоровую клеточную функцию и оптимизирует митохондрии. Магний может помочь снизить риск сердечной недостаточности, диабета.
- Селен - незаменимый минерал, который обладает антиоксидантными, противовирусными и противораковыми свойствами.
"Также семена подсолнечника содержат: ниацин, рибофлавин, фолат, медь, марганец, фосфор, железо, кальций и цинк", - пишет Food Facts .
Осторожно - калорииНесмотря на пользу для здоровья, семечки не лишены побочных эффектов. Потребление чрезмерного количества приводит к нежелательному увеличению веса - они калорийны за счет высокого содержания жиров.
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