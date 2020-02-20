Чем чай из магазина отличается от лечебного из аптеки? Рассказывает немецкий фармацевт

«Ритуал приготовления, его питье, сам по себе расслабляет вас после напряженного дня. Это косвенно укрепляет иммунную систему», - говорит профессор Роберт Фюрст, директор Института фармацевтической биологии Университета Франкфурта-на-Майне.

Пищевой или лечебный?

«Пищевой можно найти в магазине. Как и все продукты, эти чаи не должны причинять вреда, но никто не должен ожидать, что они окажут лечебный эффект. Требования к качеству лекарственного чая выше, чем для пищевого. Каждая партия, которую производитель поставляет на рынок, тщательно проверяется», - объясняет Фрюст.

Пример ромашкового чая

Тепло транспортирует полезные вещества

Эффективность сложно доказать

«Люди готовят напиток по-разному, в зависимости от количества, времени заваривания и температуры воды. Чай - это мягкая, щадящая терапия или профилактическая мера».