Высокий уровень холестерина и проблемы с сердцем: как газировка влияет на взрослых

Новое исследование, посвященное сладким газировкам, предлагает неутешительные данные. Одного напитка в день достаточно взрослым, чтобы получить повышенный уровень холестерина. Это является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.В работе ученых использовались данные почти шести тысяч европейцев средних лет или старше. Исследователи учитывали другие факторы, которые могут влиять на уровни холестерина. Речь идет о наличии ожирения, диете, физической активности, приеме алкоголя и снижающих холестерин лекарств.С помощью опросника ученые получили данные о том, какие напитки употребляли опрашиваемые и как часто. Напитки делились на две категории: обычная сладкая газировка и низкокалорийная.В результате выяснилось, что употребление классических напитков с большим количеством сахара на постоянной основе не только увеличивает показатель «плохого» холестерина, но и снижает уровень «хорошего», что чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями.