Ширатаки - японская лапша без калорий
Ширатаки (коньяку) - традиционная японская лапша, изготовленная из глюкоманнана, диетического волокна, извлеченного из корня коньяку или слонового ямса (Amorphophallus konjac или Amorphophallus rivieri). Глюкоманнан смешивается с водой и формуется в лапшу или зерна риса. Люди часто называют ширатаки "чудесной лапшой" или "с нулевым содержанием" из-за минимального количества калорий и углеводов.
"Ширатаки не имеет собственного вкуса, она поглощает соки из овощей и специй. К ее желатиновой текстуре нужно немного привыкнуть. "Ширатаки" означает «белый водопад» (в переводе с японского языка) - описание длинного, прозрачного вида лапши", - пишет издание Organic Facts.
Какая польза от лапши ширатаки?5 фактов о ширатаки:
- С низким содержанием углеводов
- Низкий гликимический индекс
- Мало калорий
- Не содержит глютен
- Здоровый вариант для людей на кето, палео, веганской или вегетарианской диете
В исследовании 2013 года, опубликованном в журнале «Ожирение», говорится, что глюкоманнан, являющийся основным ингредиентом чудодейственного продукта - он способен поглощать воду в 50 раз больше своего веса. Это также может помочь людям с диабетом предотвратить гипергликемию.
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