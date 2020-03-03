Интенсивные упражнения при недостаточной подготовке чреваты проблемами с сердцем

«Упражнения можно сравнить со своего рода лекарством. В умеренных дозах они полезны для здоровья сердца. Но, как и с любым лекарством, может произойти передозировка. Больше не значит лучше. Перенапряжение может вести к проблемам с сердцем, особенно среди неподготовленных людей и тех, кто не знает о наличии у себя сердечно-сосудистых заболеваний», - отмечает Барри Франклин, глава отделения профилактической кардиологии и кардиологической реабилитации в больнице Beaumont Health.

Занятия высокой интенсивности, например, преодоление марафонской дистанции или триатлонов, могут спровоцировать риск развития проблем с сердцем.В таком случае человек может столкнуться с внезапной остановкой сердца, мерцательной аритмией и инфарктом, сообщает Американская кардиологическая ассоциация.Группа специалистов пересмотрела более 300 исследований и обнаружила, что почти 40 процентов сердечных проблем среди триатлонистов возникало именно у новичков.