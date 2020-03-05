Спешка – залог неудачи в переходе на правильное питание
Правильное питание не должно быть сложным или сильно ограниченным, считает доктор Дженна Андинг, сертифицированный диетолог.
Она отмечает, что люди часто пытаются изменить свою диету радикально за один день. В итоге придерживаться ее они не могут и остаются не удовлетворены результатами. Она подчеркнула, что для перехода на более правильное питание важно двигаться небольшими шагами.
Сделайте для начала два небольших изменения в привычной диете. Например, пейте больше воды вместо газировки или кофеиновых напитков. Добавьте дополнительный овощ или фрукт, больше готовьте дома.
«Важно обращать внимание на этикетки, чтобы понимать в каких продуктах слишком много соли или сахара, пустых калорий. КЖБУ поможет при выборе еды», - отмечает Андинг.
Второй ключевой момент – планирование.
«Старайтесь ужинать в семейном круге, не отвлекаясь при этом на телевизор или другие устройства. Важно свести влияние этих факторов до минимума. Выбирая заведение для обеда или ужина, отдавайте предпочтение местам с обширным меню, где вы сможете найти легкие закуски, салаты и прочее», - рассказывает Андинг.
Она подчеркивает, что важно ставить реалистичные цели, после выполнения которых можно перейти к следующему шагу.
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