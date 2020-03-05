Спешка – залог неудачи в переходе на правильное питание

«Важно обращать внимание на этикетки, чтобы понимать в каких продуктах слишком много соли или сахара, пустых калорий. КЖБУ поможет при выборе еды», - отмечает Андинг.

«Старайтесь ужинать в семейном круге, не отвлекаясь при этом на телевизор или другие устройства. Важно свести влияние этих факторов до минимума. Выбирая заведение для обеда или ужина, отдавайте предпочтение местам с обширным меню, где вы сможете найти легкие закуски, салаты и прочее», - рассказывает Андинг.

Она отмечает, что люди часто пытаются изменить свою диету радикально за один день. В итоге придерживаться ее они не могут и остаются не удовлетворены результатами. Она подчеркнула, что для перехода на более правильное питание важно двигаться небольшими шагами.Сделайте для начала два небольших изменения в привычной диете. Например, пейте больше воды вместо газировки или кофеиновых напитков. Добавьте дополнительный овощ или фрукт, больше готовьте дома.Второй ключевой момент – планирование.Она подчеркивает, что важно ставить реалистичные цели, после выполнения которых можно перейти к следующему шагу.