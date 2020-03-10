Преимущества клементинов для здоровья, которые могут удивить

Клементины
Для клементинов характерна сильная сладость, особенно по сравнению с другими цитрусовыми. Главное их преимущество – отсутствие косточек. Плюсом идет набор антиоксидантов. Все это помогает принести немалую пользу здоровью.

Уменьшение воспаления

Антиоксиданты борются со свободными радикалами и останавливают повреждение клеток, уменьшая воспаление. К их числу относятся витамин С, гесперидин, нарирутин и бета-каротин. Антиоксиданты предотвращают образование диабета 2 типа, сердечных заболеваний и других воспалительных состояний.

Много клетчатки

Один клементин содержит один грамм клетчатки, которая необходима для питания полезных кишечных бактерий и улучшения работы ЖКТ. Также было показано, что клетчатка снижает риск диабета 2 типа, уменьшает холестерин и способствует здоровой массе тела. 

Здоровье кожи

Витамин С защищает кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами, а также способствует выработке коллагена, необходимого для поддержания здоровья кожи.

Усвоение железа

Негемовое железо содержится в растительных источниках и с трудом усваивается в отличие от железа, получаемого из животных. Наличие в диете достаточного количества витамина С позволит железу из шпината и другой зелени усвоиться максимально.
Теги : витамин С, клементины
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Преимущества клементинов для здоровья, которые могут удивить