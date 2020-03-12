Опубликованы признаки того, что пора бросать пить

Второй индикатор того, что нужно остановиться - это расслабление. Многие уже не представляют расслабления без бутылки пива или рюмки водки. Эта привычка может вытеснить из жизни хобби и увлечения, а затем перерасти в алкоголизм.Организм здорового и преимущественно непьющего человека плохо реагирует на алкоголь. Поэтому похмелье у него будет выражено намного сложнее, чем у того, кто употребляет регулярно.Об алкоголизме свидетельствует полная потеря контроля. Алкоголик считает, что для получения чувства эйфории ему необходимо напиться до беспамятства.