Ученые объяснили важность разнообразного питания

«В зависимости от времени года и условий выращивания овощей и фруктов, в них может меняться уровень витаминов и минералов», - рассказывает диетолог Дженнифер Пиацца. «Наши тела приспособились к этому разнообразию».

«Употребление каких-то продуктов в избытке может приводить к дискомфорту. Например, брокколи или другие крестоцветные «очень полезны», но не всегда хорошо усваиваются организмом», - рассказывает диетолог Джейми Хикки.

Многим нравится есть на ужин одно и то же блюдо, однако ученые этот подход не считают правильным.Есть несколько причин, почему разнообразное питание так важно.По мнению ее коллеги Тоби Амидора, одинаковое меню каждый день может привести к дефициту питательных веществ.В 2015 году было проведено исследование по диетам более чем семи тысяч взрослых. Ученые обнаружили, что предпочитающие разнообразное меню, реже сталкивались с метаболическими проблемами.Еще одна сложность одинакового питания – возможный дискомфорт.Употребление в пищу большого количества продуктов с высоким содержанием определенных питательных веществ может подвергнуть человека риску гипервитаминоза. Увы, но избыток витаминов также вреден, как и недостаток.