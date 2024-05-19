Лучшие аптеки Хабаровска

ТОП-10 аптек Хабаровска

ТвояАптека.рф Семейная аптека Социальная аптека Здравсити» Фарма-Хабаровск Дальфарма Здоровый мир Здравствуй! Альта Фармация

«ТвояАптека.рф»

благодаря использованию интернета процесс покупки чрезвычайно прост и удобен;

клиенты могут заказывать любые лекарства и получать их в ближайшем пункте доставки;

заказы обслуживаются без предварительной оплаты;

удобная система бонусов;

клиентам предоставляются бесплатные консультации дипломированных фармацевтов.

«Семейная аптека»

качественные и недорогие лекарства;

товары подвергаются строгому контролю, что гарантирует их подлинность и отличное качество;

не бывает ни задержек доставки, ни очередей;

гарантия конфиденциальности при покупке через интернет — все личные данные покупателей надежно защищены;

очень простое оформление заказа через интернет.

«Социальная аптека»

пенсионерам предоставляется возможность пользоваться специальными скидками;

для большинства дорогих медикаментов в ассортименте имеются более дешевые (но качественные) аналоги;

сотрудники аптеки помогают подобрать дешевые препараты, аналогичные дорогим;

реализована безбарьерная среда, отвечающая нуждам людей с ограниченными возможностями;

большой выбор товаров по социальным ценам.

«Здравсити»

наличие собственного интернет-ресурса;

никогда не бывает очередей;

соблюдение высоких стандартов качества за счет тщательной проверки товаров;

обеспечено постоянное наличие препаратов, пользующихся повышенным спросом;

поддержка обратной связи, анализ мнений клиентов.

«Фарма-Хабаровск»

расширенный ассортимент, включающий в себя не только лекарства, но и множество других товаров для улучшения и сохранения здоровья;

часто проводятся акции для привлечения клиентов;

персонал предоставляет информацию о лекарствах, отвечает на вопросы клиентов;

есть отдел с полезными фруктовыми лакомствами;

преданные своему делу сотрудники.

«Дальфарма»

сотрудники не просто продают лекарства, но еще и предлагают консультационную помощь;

гарантированное отсутствие очередей;

препараты, относящиеся к группе высоковостребованных, обязательно есть в продаже;

периодически проводятся распродажи по сниженным ценам;

обширный каталог включает в себя самые разные группы препаратов, в том числе ноотропы и противопаркинсонические.

«Здоровый мир»

вежливый, дружелюбный персонал;

даже во время сезона простуд в аптеке не скапливаются очереди;

клиенты немедленно получают обслуживание;

всегда можно быстро купить препараты, которые пользуются сезонным спросом;

быстрые ответы на телефонный звонок.

«Здравствуй!»

отзывчивый, высококвалифицированный персонал;

клиентам никогда не приходится терять время на ожидание в очередях;

для людей с ограниченными возможностями обеспечена безбарьерная среда;

широко представлена группа препаратов против аллергии

умеренные цены, часто проводятся акции.

«Альта»

фармацевты искренне заботятся о своих клиентах;

обслуживание предоставляется без задержек;

строгий контроль качества;

удобные часы работы;

поддерживает партнерские отношения только с надежными поставщиками.

«Фармация»

фармацевты дают подробные профессиональные консультации;

покупателям никогда не приходится стоять в очереди;

незавышенные цены;

удобные бонусы.

Количество аптек в Хабаровске исчисляется сотнями, и их число продолжает увеличиваться. При таком изобилии предложений бывает трудно найти самое подходящее. В следующем рейтинге перечислены те организации, которые являются лидерами аптечного бизнеса в Хабаровске.Сайт: tvoyaapteka.ru Покупки в этой сети многие хабаровцы считают самым удобным и экономичным способом получения медикаментов и других аптечных товаров. Интернет-апетка ТвояАптека обеспечивает покупателям экономию времени: оформление заказа происходит очень быстро, а спустя еще несколько минут можно идти получать лекарства.Преимущества:Сеть имеет в Хабаровске множество филиалов, и все они пользуются повышенным вниманием покупателей. «Семейная» эффективно интегрирует в свою деятельность цифровые технологии, поэтому большинство клиентов делают покупки с помощью мобильного приложения или компьютера — это обеспечивает повышенное удобство и дополнительные скидки.Преимущества:С момента открытия своих филиалов в Хабаровске «Социальная» сразу стала пользоваться повышенной популярностью. Покупателей привлекает достаточно широкий ассортимент средств, реализующийся по социальным ценам.Преимущества:Покупателей привлекает не только богатейший ассортимент, но и отлично построенная система бонусов. Если покупатель приобретает товар, сделав заказ на сайте «Здравсити», то 1% от стоимости тут же записывается на его личный счет в виде баллов. Этими баллами можно оплачивать следующие покупки (до 70% стоимости).Преимущества:Пользуется у хабаровцев большой популярностью. Большинство покупателей характеризуют цены как «нормальные». Ассортимент «Фармы» радует покупателей своим разнообразием: в нем есть не только медикаменты и парафармацевтические товары, но даже детские игрушки.Преимущества:Многие из хабаровских филиалов этой сети работают круглосуточно, что особенно удобно для покупателей. Клиентам предлагаются как традиционные, так и новейшие препараты отличного качества. Консультации по телефону дают бесплатно.Преимущества:Очень небольшая сеть, но у нее есть немало постоянных покупателей. Ассортимент обогащен лечебными чаями и средствами от облысения. Практически ежедневно проводятся акции, во время которых существенно снижаются цены на какую-нибудь группу средств.Преимущества:Ассортимент включает в себя общедоступные и рецептурные препараты. Есть отдел кровезаменителей, а также можно приобрести пробиотики и пребиотики. Предлагаются консультационные услуги.Преимущества:Благодаря часто проводимым акциям многие лекарства здесь можно купить дешевле, чем в других аптеках. Покупатели знают эту особенность и регулярно наведываются в аптеку в поисках скидок. Кроме лекарств, аптека также продает средства лечебной косметики.Преимущества:Грамотное расположение филиалов делает эту небольшую сеть одной из самых популярных. Рядом с большинством поликлиник обязательно присутствует «Фармация», и пациенты, получив назначение, сразу же могут купить лекарство как рецептурное, так и безрецептурное.Преимущества:Все организации, входящие в ТОП-10, обеспечивают высокий уровень сервиса и вполне приемлемые цены. Качество и подлинность препаратов гарантируются.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.