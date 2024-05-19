Лучшие аптеки Хабаровска: ТОП-10
Лучшие аптеки ХабаровскаКоличество аптек в Хабаровске исчисляется сотнями, и их число продолжает увеличиваться. При таком изобилии предложений бывает трудно найти самое подходящее. В следующем рейтинге перечислены те организации, которые являются лидерами аптечного бизнеса в Хабаровске.
ТОП-10 аптек Хабаровска
- ТвояАптека.рф
- Семейная аптека
- Социальная аптека
- Здравсити»
- Фарма-Хабаровск
- Дальфарма
- Здоровый мир
- Здравствуй!
- Альта
- Фармация
«ТвояАптека.рф»Сайт: tvoyaapteka.ru
Покупки в этой сети многие хабаровцы считают самым удобным и экономичным способом получения медикаментов и других аптечных товаров. Интернет-апетка ТвояАптека обеспечивает покупателям экономию времени: оформление заказа происходит очень быстро, а спустя еще несколько минут можно идти получать лекарства.
Преимущества:
- благодаря использованию интернета процесс покупки чрезвычайно прост и удобен;
- клиенты могут заказывать любые лекарства и получать их в ближайшем пункте доставки;
- заказы обслуживаются без предварительной оплаты;
- удобная система бонусов;
- клиентам предоставляются бесплатные консультации дипломированных фармацевтов.
«Семейная аптека»Сеть имеет в Хабаровске множество филиалов, и все они пользуются повышенным вниманием покупателей. «Семейная» эффективно интегрирует в свою деятельность цифровые технологии, поэтому большинство клиентов делают покупки с помощью мобильного приложения или компьютера — это обеспечивает повышенное удобство и дополнительные скидки.
Преимущества:
- качественные и недорогие лекарства;
- товары подвергаются строгому контролю, что гарантирует их подлинность и отличное качество;
- не бывает ни задержек доставки, ни очередей;
- гарантия конфиденциальности при покупке через интернет — все личные данные покупателей надежно защищены;
- очень простое оформление заказа через интернет.
«Социальная аптека»С момента открытия своих филиалов в Хабаровске «Социальная» сразу стала пользоваться повышенной популярностью. Покупателей привлекает достаточно широкий ассортимент средств, реализующийся по социальным ценам.
Преимущества:
- пенсионерам предоставляется возможность пользоваться специальными скидками;
- для большинства дорогих медикаментов в ассортименте имеются более дешевые (но качественные) аналоги;
- сотрудники аптеки помогают подобрать дешевые препараты, аналогичные дорогим;
- реализована безбарьерная среда, отвечающая нуждам людей с ограниченными возможностями;
- большой выбор товаров по социальным ценам.
«Здравсити»Покупателей привлекает не только богатейший ассортимент, но и отлично построенная система бонусов. Если покупатель приобретает товар, сделав заказ на сайте «Здравсити», то 1% от стоимости тут же записывается на его личный счет в виде баллов. Этими баллами можно оплачивать следующие покупки (до 70% стоимости).
Преимущества:
- наличие собственного интернет-ресурса;
- никогда не бывает очередей;
- соблюдение высоких стандартов качества за счет тщательной проверки товаров;
- обеспечено постоянное наличие препаратов, пользующихся повышенным спросом;
- поддержка обратной связи, анализ мнений клиентов.
«Фарма-Хабаровск»Пользуется у хабаровцев большой популярностью. Большинство покупателей характеризуют цены как «нормальные». Ассортимент «Фармы» радует покупателей своим разнообразием: в нем есть не только медикаменты и парафармацевтические товары, но даже детские игрушки.
Преимущества:
- расширенный ассортимент, включающий в себя не только лекарства, но и множество других товаров для улучшения и сохранения здоровья;
- часто проводятся акции для привлечения клиентов;
- персонал предоставляет информацию о лекарствах, отвечает на вопросы клиентов;
- есть отдел с полезными фруктовыми лакомствами;
- преданные своему делу сотрудники.
«Дальфарма»Многие из хабаровских филиалов этой сети работают круглосуточно, что особенно удобно для покупателей. Клиентам предлагаются как традиционные, так и новейшие препараты отличного качества. Консультации по телефону дают бесплатно.
Преимущества:
- сотрудники не просто продают лекарства, но еще и предлагают консультационную помощь;
- гарантированное отсутствие очередей;
- препараты, относящиеся к группе высоковостребованных, обязательно есть в продаже;
- периодически проводятся распродажи по сниженным ценам;
- обширный каталог включает в себя самые разные группы препаратов, в том числе ноотропы и противопаркинсонические.
«Здоровый мир»Очень небольшая сеть, но у нее есть немало постоянных покупателей. Ассортимент обогащен лечебными чаями и средствами от облысения. Практически ежедневно проводятся акции, во время которых существенно снижаются цены на какую-нибудь группу средств.
Преимущества:
- вежливый, дружелюбный персонал;
- даже во время сезона простуд в аптеке не скапливаются очереди;
- клиенты немедленно получают обслуживание;
- всегда можно быстро купить препараты, которые пользуются сезонным спросом;
- быстрые ответы на телефонный звонок.
«Здравствуй!»Ассортимент включает в себя общедоступные и рецептурные препараты. Есть отдел кровезаменителей, а также можно приобрести пробиотики и пребиотики. Предлагаются консультационные услуги.
Преимущества:
- отзывчивый, высококвалифицированный персонал;
- клиентам никогда не приходится терять время на ожидание в очередях;
- для людей с ограниченными возможностями обеспечена безбарьерная среда;
- широко представлена группа препаратов против аллергии
- умеренные цены, часто проводятся акции.
«Альта»Благодаря часто проводимым акциям многие лекарства здесь можно купить дешевле, чем в других аптеках. Покупатели знают эту особенность и регулярно наведываются в аптеку в поисках скидок. Кроме лекарств, аптека также продает средства лечебной косметики.
Преимущества:
- фармацевты искренне заботятся о своих клиентах;
- обслуживание предоставляется без задержек;
- строгий контроль качества;
- удобные часы работы;
- поддерживает партнерские отношения только с надежными поставщиками.
«Фармация»Грамотное расположение филиалов делает эту небольшую сеть одной из самых популярных. Рядом с большинством поликлиник обязательно присутствует «Фармация», и пациенты, получив назначение, сразу же могут купить лекарство как рецептурное, так и безрецептурное.
Преимущества:
- фармацевты дают подробные профессиональные консультации;
- покупателям никогда не приходится стоять в очереди;
- незавышенные цены;
- удобные бонусы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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