Лучшие аптеки Хабаровска: ТОП-10

40 Фото: https://www.medikforum.ru/

Лучшие аптеки Хабаровска

Количество аптек в Хабаровске исчисляется сотнями, и их число продолжает увеличиваться. При таком изобилии предложений бывает трудно найти самое подходящее. В следующем рейтинге перечислены те организации, которые являются лидерами аптечного бизнеса в Хабаровске.

ТОП-10 аптек Хабаровска

  1. ТвояАптека.рф
  2. Семейная аптека
  3. Социальная аптека
  4. Здравсити»
  5. Фарма-Хабаровск
  6. Дальфарма
  7. Здоровый мир
  8. Здравствуй!
  9. Альта
  10. Фармация

«ТвояАптека.рф»

Сайт: tvoyaapteka.ru
Покупки в этой сети многие хабаровцы считают самым удобным и экономичным способом получения медикаментов и других аптечных товаров. Интернет-апетка ТвояАптека обеспечивает покупателям экономию времени: оформление заказа происходит очень быстро, а спустя еще несколько минут можно идти получать лекарства.
Преимущества:
  • благодаря использованию интернета процесс покупки чрезвычайно прост и удобен;
  • клиенты могут заказывать любые лекарства и получать их в ближайшем пункте доставки;
  • заказы обслуживаются без предварительной оплаты;
  • удобная система бонусов;
  • клиентам предоставляются бесплатные консультации дипломированных фармацевтов.

«Семейная аптека»

Сеть имеет в Хабаровске множество филиалов, и все они пользуются повышенным вниманием покупателей. «Семейная» эффективно интегрирует в свою деятельность цифровые технологии, поэтому большинство клиентов делают покупки с помощью мобильного приложения или компьютера — это обеспечивает повышенное удобство и дополнительные скидки.
Преимущества:
  • качественные и недорогие лекарства;
  • товары подвергаются строгому контролю, что гарантирует их подлинность и отличное качество;
  • не бывает ни задержек доставки, ни очередей;
  • гарантия конфиденциальности при покупке через интернет — все личные данные покупателей надежно защищены;
  • очень простое оформление заказа через интернет.

«Социальная аптека»

С момента открытия своих филиалов в Хабаровске «Социальная» сразу стала пользоваться повышенной популярностью. Покупателей привлекает достаточно широкий ассортимент средств, реализующийся по социальным ценам.
Преимущества:
  • пенсионерам предоставляется возможность пользоваться специальными скидками;
  • для большинства дорогих медикаментов в ассортименте имеются более дешевые (но качественные) аналоги;
  • сотрудники аптеки помогают подобрать дешевые препараты, аналогичные дорогим;
  • реализована безбарьерная среда, отвечающая нуждам людей с ограниченными возможностями;
  • большой выбор товаров по социальным ценам.

«Здравсити»

Покупателей привлекает не только богатейший ассортимент, но и отлично построенная система бонусов. Если покупатель приобретает товар, сделав заказ на сайте «Здравсити», то 1% от стоимости тут же записывается на его личный счет в виде баллов. Этими баллами можно оплачивать следующие покупки (до 70% стоимости).
Преимущества:
  • наличие собственного интернет-ресурса;
  • никогда не бывает очередей;
  • соблюдение высоких стандартов качества за счет тщательной проверки товаров;
  • обеспечено постоянное наличие препаратов, пользующихся повышенным спросом;
  • поддержка обратной связи, анализ мнений клиентов.

«Фарма-Хабаровск»

Пользуется у хабаровцев большой популярностью. Большинство покупателей характеризуют цены как «нормальные». Ассортимент «Фармы» радует покупателей своим разнообразием: в нем есть не только медикаменты и парафармацевтические товары, но даже детские игрушки.
Преимущества:
  • расширенный ассортимент, включающий в себя не только лекарства, но и множество других товаров для улучшения и сохранения здоровья;
  • часто проводятся акции для привлечения клиентов;
  • персонал предоставляет информацию о лекарствах, отвечает на вопросы клиентов;
  • есть отдел с полезными фруктовыми лакомствами;
  • преданные своему делу сотрудники.

«Дальфарма»

Многие из хабаровских филиалов этой сети работают круглосуточно, что особенно удобно для покупателей. Клиентам предлагаются как традиционные, так и новейшие препараты отличного качества. Консультации по телефону дают бесплатно.
Преимущества:
  • сотрудники не просто продают лекарства, но еще и предлагают консультационную помощь;
  • гарантированное отсутствие очередей;
  • препараты, относящиеся к группе высоковостребованных, обязательно есть в продаже;
  • периодически проводятся распродажи по сниженным ценам;
  • обширный каталог включает в себя самые разные группы препаратов, в том числе ноотропы и противопаркинсонические.

«Здоровый мир»

Очень небольшая сеть, но у нее есть немало постоянных покупателей. Ассортимент обогащен лечебными чаями и средствами от облысения. Практически ежедневно проводятся акции, во время которых существенно снижаются цены на какую-нибудь группу средств.
Преимущества:
  • вежливый, дружелюбный персонал;
  • даже во время сезона простуд в аптеке не скапливаются очереди;
  • клиенты немедленно получают обслуживание;
  • всегда можно быстро купить препараты, которые пользуются сезонным спросом;
  • быстрые ответы на телефонный звонок.

«Здравствуй!»

Ассортимент включает в себя общедоступные и рецептурные препараты. Есть отдел кровезаменителей, а также можно приобрести пробиотики и пребиотики. Предлагаются консультационные услуги.
Преимущества:
  • отзывчивый, высококвалифицированный персонал;
  • клиентам никогда не приходится терять время на ожидание в очередях;
  • для людей с ограниченными возможностями обеспечена безбарьерная среда;
  • широко представлена группа препаратов против аллергии
  • умеренные цены, часто проводятся акции.

«Альта»

Благодаря часто проводимым акциям многие лекарства здесь можно купить дешевле, чем в других аптеках. Покупатели знают эту особенность и регулярно наведываются в аптеку в поисках скидок. Кроме лекарств, аптека также продает средства лечебной косметики.
Преимущества:
  • фармацевты искренне заботятся о своих клиентах;
  • обслуживание предоставляется без задержек;
  • строгий контроль качества;
  • удобные часы работы;
  • поддерживает партнерские отношения только с надежными поставщиками.

«Фармация»

Грамотное расположение филиалов делает эту небольшую сеть одной из самых популярных. Рядом с большинством поликлиник обязательно присутствует «Фармация», и пациенты, получив назначение, сразу же могут купить лекарство как рецептурное, так и безрецептурное.
Преимущества:
  • фармацевты дают подробные профессиональные консультации;
  • покупателям никогда не приходится стоять в очереди;
  • незавышенные цены;
  • удобные бонусы.
Все организации, входящие в ТОП-10, обеспечивают высокий уровень сервиса и вполне приемлемые цены. Качество и подлинность препаратов гарантируются.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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