Куда поедем лечиться?

В последнее время россияне предпочитают путешествовать не просто для того чтобы ознакомиться с заграничными достопримечательностями, а с целью поправить свое здоровье. Виной всему - недоверие к отечественной медицине.

Специальный опрос, проведенный маркетинговой компанией MED Group, позволил нанести на карту мира излюбленные места российских «медтуристов». Так, 30% наших соотечественников доверяют пластическим хирургам Израиля, а 24% россиян обращаются к немецким диагностам, онкологам и нейрохирургам. 20% в рейтинге российскими пациентами отдано США, где, по их мнению, самая качественная сердечно-сосудистая и нейрохирургия. Лечить зубы наши граждане отправляются в Польшу (5%), а проходить курс иглотерапии предпочитают в Корее (11%).

На прочие медицинские центры по всему миру приходится не больше 10% голосов опрошенных.