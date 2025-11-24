В Канаде растет число домашних родов

Последние 40-50 лет не может разрешиться спор между профессиональными медиками и сторонниками «естественных родов», понимаемых как невмешательство в физиологический процесс. Канада заняла в это споре недвусмысленную позицию: несмотря на высокий уровень медицины, канадские женщины предпочитают рожать дома.

Сами акушеры-гинекологи высказываются против домашних родов, поскольку могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые в условиях стационара и при наличии специальной аппаратуры можно легко разрешить. Но результаты проведенного в Канаде исследования показали одинаково низкий процент осложнений родов как в клинике, так и дома. Не было зарегистрировано ни одного случая материнской или неонатальной смертности. Женщины мотивируют свое желание рожать дома с боязнью безответственных врачей, желанием находиться в комфортной домашней обстановке, где и стены помогают, и возможностью родственников быть рядом и поддерживать в критический момент.

Разрешение на домашние роды должен давать врач. Однако есть ситуации, когда женщина должна рожать в роддоме, под наблюдением опытных специалистов. Это беременность близнецами, одна или несколько операций кесарева сечения в прошлом, срок беременности менее 37 и более 43 недель.

Следует помнить и о том, что в нашей стране нет законодательных актов, регламентирующих возможность домашних родов, поэтому любой специалист, какой бы квалификации он ни был, не имеет должного юридического основания для своей деятельности и соответственно, не несет никакой ответственности.