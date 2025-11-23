Танковая броня из зубной эмали Admin 23-11-2025 06:43 10 567 Фото: https://www.medikforum.ru/

По результатам исследований выявлено, что сложная волновая структура зубов может послужить образцом для проектирования промышленных материалов высокой прочности. Изучение действия на зубную эмаль физических нагрузок помогло понять, что наши зубы имеют не сеточную, а волновую структуру.

В результате выполнения своих функций в зубной эмали возникают микротрещины, которые впоследствии не разрушают зубы, а, наоборот, компенсируют большую часть механического давления. Поэтому зубы и не раскалываются.

Зубная эмаль вырабатывает специальное вещество, которое заполняет образовавшиеся микротрещины , тем самым способствуя их заживлению. Но процесс это длительный, ускорению не поддающийся, поэтому колоть зубами орехи все-таки не рекомендуется.

Стоматологи советуют регулярно чистить зубы: зубная паста нормализует процесс самозаживления. А результаты исследований врачи собираются использовать для разработки особо прочных зубных коронок. Заинтересовалась и хирургическая стоматология - появляется возможность создания имплантатов из материалов, имитирующих свойства настоящих зубов.