Правильная зубная паста

Как не растеряться перед полками с зубными пастами в большом магазине? Что выбрать? Какому производителю отдать предпочтение? Какие проблемы можно решить с ее помощью? Советы израильских стоматологов.

Самое важное в зубной пасте - ее состав. В нем должно быть несколько обязательных компонентов. Флюорид - его уже много лет применяют для профилактики зубного кариеса. Ученые находят все новые химические соединения, содержащие флюорид в активной форме, которую не способны разрушить чистящие вещества или абразивы. Это вещество не только сохраняет наши зубы от кариеса, но и помогает деснам активно сопротивляться воспалительным заболеваниям.

Триклозан раньше применяли в производстве дезодорантов, теперь он обязательный компонент зубных паст. Его положительное свойство – уменьшать на некоторое время количество микробов в полости рта. Исследования доказали, что использование триклозана значительно уменьшает количество воспалительных заболеваний десен - до 30% по сравнению с зубными пастами, в составе которых предусмотрен флюорид, а триклозан отсутствует. Триклозан не является антибактериальным средством, но в сочетании с кополимером связывает его, а впоследствии освобождает в течение 12 часов.

Мы хорошо знакомы со столовой солью, знаем о ее применении и полезных свойствах. Как оказалось, она содержит десятки минералов, благодаря которым становится важным и эффективным компонентом многих зубных паст. Свойства морской соли как природного антибиотика очень важны для профилактики заболеваний десен. Она издавна применялась для полоскания зубов, сегодня же она нашла свое применение как лечебный препарат в составе зубной пасты.

Перекись водорода – главное действующее вещество в составах, отбеливающих зубную эмаль. Для активного отбеливания нужна высокая концентрация перекиси водорода. Чем она выше, тем активнее работает отбеливатель. Низкие концентрации используются для дезинфекции и нормализации микробного слоя в полости рта, для профилактики заболеваний десен. В составе многих препаратов, применяемых в стоматологии, а также косметологии перекись водорода может содержаться в пределах 3-20%. Отбеливающий эффект зубных паст не так заметен, потому что процентное содержание перекиси водорода там минимальное. Если есть потребность в быстром, хоть и кратковременном отбеливании, применяется высокая концентрация.

Самым успешным борцом с кариесом признан ксилитол. Но совсем не обязательно пользоваться именно зубной пастой с ксилитолом. Его результативность базируется на ежедневном употреблении малых доз в составе жевательных резинок. Недавно была предпринята попытка изготовить его в виде сиропа для внутреннего употребления. Результат оказался неожиданным. Как доставить ксилитол в организм человека? Очень просто - путем нанесения на зубы в составе зубной пасты. По некоторым прогнозам, в недалеком будущем ксилитол станет незаменимой составляющей всех зубных паст.

