6 натуральных способов избавиться от пятен на коже
Пигментные пятна на коже легко выводят из себя, особенно перфекционистов. Прежде чем выкладывать огромные деньги за визиты к косметологам, попробуйте некоторые доступные и проверенные средства.
Яблочный уксус
Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая, как показывают исследования, может осветлить кожу и удалить пигментацию.
Молоко
Молочные кислоты могут помочь бороться с пигментными пятнами. Попробуйте наносить на кожу такие продукты, как обычное, кислое молоко или кефир. Сливки тоже дадут этот эффект, но они просто обойдутся вам намного дороже.
Экстракт зеленого чая
Науке известно, что экстракт зеленого чая помогает депигментировать кожу. Используйте эту терапию регулярно. Конечно, удаление пигментных пятен не произойдет в одночасье, но этот метод проверен и эффективен.
Черный чай
Исследование, проведенное на животных, показало, что черный чай также помогает осветлить темные пятна на коже, если его применять в наружном виде два раза в день в течение месяца.
Алоэ вера
Согласно исследованию 2012 года, алоэ вера содержит алоин - натуральное депигментирующее соединение, которое, как было показано, осветляет кожу и эффективно действует как нетоксичное средство против гиперпигментации.
Красный лук
Экстракт красного лука (Allium cepум) входит в состав некоторых имеющихся в продаже кремов для осветления кожи и рубцов. Исследования показали, что сухая кожура красного лука может эффективно осветлить кожу. Ищите кремы от гиперпигментации, содержащие Allium, и используйте их по назначению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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