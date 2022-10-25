6 натуральных способов избавиться от пятен на коже

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая, как показывают исследования, может осветлить кожу и удалить пигментацию.Молочные кислоты могут помочь бороться с пигментными пятнами. Попробуйте наносить на кожу такие продукты, как обычное, кислое молоко или кефир. Сливки тоже дадут этот эффект, но они просто обойдутся вам намного дороже.Науке известно, что экстракт зеленого чая помогает депигментировать кожу. Используйте эту терапию регулярно. Конечно, удаление пигментных пятен не произойдет в одночасье, но этот метод проверен и эффективен.Исследование, проведенное на животных, показало, что черный чай также помогает осветлить темные пятна на коже, если его применять в наружном виде два раза в день в течение месяца.Согласно исследованию 2012 года, алоэ вера содержит алоин - натуральное депигментирующее соединение, которое, как было показано, осветляет кожу и эффективно действует как нетоксичное средство против гиперпигментации.Экстракт красного лука (Allium cepум) входит в состав некоторых имеющихся в продаже кремов для осветления кожи и рубцов. Исследования показали, что сухая кожура красного лука может эффективно осветлить кожу. Ищите кремы от гиперпигментации, содержащие Allium, и используйте их по назначению. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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