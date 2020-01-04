5 трюков, которые сделают вашу фигуру стройнее





Каждая женщина хочет выглядеть стройнее, привлекательнее и достойнее в глазах окружающих. Сделать это вполне реально, даже если ваши формы далеки от идеала. О пяти трюках, которые позволят вам это сделать, расскажет MedikForum.ru.





Брюки по фигуре





Необходимо выбирать брюки с идеальной посадкой, из качественной ткани, которые полностью подходят вам по размеру. Да, это может быть непросто, но попытайтесь отыскать такие в магазине. А при необходимости исправьте некоторые моменты кроя в ателье. Если вы отчаялись найти идеальные брюки, которые сделают вашу фигуру стройнее, просто сшейте их на заказ.





Акцент на талию





Неправильным было бы сказать, что какой-то конкретный фасон юбки подойдёт для того, чтобы сделать фигуру стройнее. Нет. Мы все разные, а фигура женщины — так вообще совсем отдельный организм. Поэтому мы советуем найти юбку, которая подойдёт вам, а затем просто сделать акцент на талии. Для этого отлично подходят обычно юбки с высокой посадкой, которая подчёркивает женственность образа.





Платье с запахом





Этот культовый фасон платья идеален для женщин, которые хотят сделать фигуру стройнее. Модель обязательно должна присутствовать в гардеробе каждой представительницы прекрасного пола. При этом учитывайте расцветку, длину рукава, самого изделия, состав материала.





Классические лодочки





Не менее важна обувь. Образ будет идеальным, более стройным, если на ногах у вас не массивные кроссовки или старомодный толстый каблук, а классические лодочки.





Подходящий кардиган





Этот элемент гардероба тоже обязателен для тех, кто хочет выглядеть стройнее. Лучше всего подходят кардиганы из мягкой шерсти или хлопка, которые подходят любому образу и скрывают недостатки фигуры.