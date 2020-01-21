Самые популярные мифы о седых волосах
Многим людям не нравится седина в волосах, ведь это один из характерных показателей старения. Однако существуют распространённые мифы, связанные с седыми волосами, в которые не стоит слепо верить.
Миф 1. Избыточное окрашивание волос делает их седыми. Конечно, этот миф можно использовать для того, чтобы ваша дочь подросткового возраста не слишком увлекалась краской для волос. Но на самом деле окрашивание волос не имеет никакого отношения к их седине. Если волосы слишком часто подвергаются этой процедуре, они становятся хрупкими, сухими и безжизненными, но не седыми.
Миф 2. Выдергивание одного волоска приведет к росту сразу трех. Некоторым кажется, что выдергивая редкие седые волоски, они не только избавятся от этого не совсем приятного явления, но и сделают свою шевелюру более густой. Однако эксперты подчеркивают, что выдергивание седых волос приводит к перманентному, то есть постоянному повреждению фолликулов, и никакие другие волосы им на смену не вырастут, даже один.
Миф 3. Сильный стресс может привести к седине. Многие из нас слышали о том, как люди от горя якобы седеют "за одну ночь". Однако в реальности никаких научных доказательств подобного феномена не существует. Стресс не вызывает седины, но зато может спровоцировать временное выпадение волос, как говорят дерматологи. Впрочем, стресс может вносить свой вклад в появление седых волос, но не являться их причиной, поэтому некоторых жизненных стрессоров вроде курения или неправильного питания лучше избегать, поскольку они ускоряют старение.
Миф 4. Волосы становятся седыми из-за солнца. Избыточное воздействие солнца приводит к ускоренному старению кожи и образованию морщин, но оно не изменит цвета ваших волос. Однако эксперты подчеркивают, что седые волосы более уязвимы перед солнечными ожогами, поскольку они имеют меньше меланина. Информацию об этом публикует The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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