Как сохранить зрение при работе за компьютером?
Офтальмолог Яна Катасонова перечислила правила гигиены зрения.
По словам специалиста, для того, чтобы сохранять глаза здоровыми достаточно выполнять несложные правила гигиены зрения.
Согласно рекомендации Американской Ассоциации Офтальмологов необходимо придерживаться следующей схемы: 20 минут — работы, 20 — минут отдыха, 20 раз моргнуть, 20 минут смотреть в даль (примерно на 6 метров вперед).
«Понаблюдайте за собой, когда сидите и работаете — вы почти не моргаете. В норме человек моргает 20-30 раз», — обозначила врач.
Следствием небольшого количества морганий часто становится появление неприятных ощущений в глазах: возникает боль, резь, жжение, песок в глазах. В этом случае имеет смысл пользоваться увлажняющими каплями.
Во время работы расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее длины вытянутой руки, а расположить его лучше так, чтобы взгляд на экран падал сверху вниз.
Кроме того, клинические исследования доказали, что существенное улучшение на зрение оказывают ежедневные прогулки на свежем воздухе и отказ от использования гаджетов перед сном.⠀
Яна Катасонова
Здоровье
Детский врач-офтальмолог
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