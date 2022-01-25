Как сохранить зрение при работе за компьютером?

«Понаблюдайте за собой, когда сидите и работаете — вы почти не моргаете. В норме человек моргает 20-30 раз», — обозначила врач.

По словам специалиста, для того, чтобы сохранять глаза здоровыми достаточно выполнять несложные правила гигиены зрения.Согласно рекомендации Американской Ассоциации Офтальмологов необходимо придерживаться следующей схемы: 20 минут — работы, 20 — минут отдыха, 20 раз моргнуть, 20 минут смотреть в даль (примерно на 6 метров вперед).Следствием небольшого количества морганий часто становится появление неприятных ощущений в глазах: возникает боль, резь, жжение, песок в глазах. В этом случае имеет смысл пользоваться увлажняющими каплями.Во время работы расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее длины вытянутой руки, а расположить его лучше так, чтобы взгляд на экран падал сверху вниз.Кроме того, клинические исследования доказали, что существенное улучшение на зрение оказывают ежедневные прогулки на свежем воздухе и отказ от использования гаджетов перед сном.⠀