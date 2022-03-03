Почему женщины чаще заболевают старческим слабоумием
Учёные из Китайской академии наук установили ещё одну причину, по которой женщины имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Вполне возможно, что это связано с некоторыми биологическими путями.
Хорошо известно, что вероятность женщины столкнуться со старческим слабоумием гораздо выше, чем у мужчины, и она объясняется не только тем, что средняя продолжительность жизни женщины выше. Женщины живут не в два раза дольше мужчин, но риск деменции у них именно в два раза выше, и причина этого явления остаётся неясной. И вот теперь исследователи из Китайской академии наук дали вроде бы абсолютно чёткий ответ на этот вопрос, который в течение десятилетий озадачивал лучшие научные умы.
Появилась теория о том, что биологический путь C/EBPβ/AEP является основным фактором, который управляет патогенезом нейродегенеративных заболеваний. Исследование основывалось на этой теории, и его авторы искали женские гормоны, которые могут изменяться во время менопаузы. Было установлено, какой именно гормон избирательно активирует путь C/EBPβ/AEP. Оказалось, что это фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), и он-то и является основным патогенным фактором.
Во время менопаузы концентрация ФСГ в сыворотке сильно возрастает, связываясь с родственными рецепторами ФСГ на нейронах и активируя путь C/EBPβ/AEP. Это приводит к патологическим скоплениям белков, а также к развитию атопического дерматита. Всё это намного увеличивает риск развития старческого слабоумия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Китайская академия наук
Здоровье
это самое известное и самое большое научно-исследовательское учреждение в Китае. Она была создана в 1949 году в Пекине
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