Нужно ли пить витамин Д летом?

«Дефицит витамина Д повсеместный. На солнце без солнцезащитного крема утром на 2-3 часа без последующего смывания водой выходят единицы. Мало того, чем темнее наша кожа, тем ниже синтез витамина Д. То есть по сути загар снижает выработку витамина Д», — рассказывает эксперт.

Как известно, витамин Д — солнечный витамин, поэтому многие думают, что с наступлением лета и солнечных деньков его прием можно прекратить. Увы, это не так. В южных регионах России, где солнечных дней в избытке круглый год, население также страдает от нехватки этого важного витамина.Это значит, что принимать витамин Д нужно круглогодично. Оптимальные для этого часы — утренние (исключение — если вы лечите рахит). Наиболее усвояемая форма — холекальциферол. Поскольку витамин Д жирорасворимый, для его усвоения важна нормальная работа печени и желчного.Старайтесь принимать витамин Д вместе с жиросодержащей пищей, это позволит повысить усвоение. Людям старшего возраста рекомендуется принимать витамин Д в комплексе с витамином К.Безопасная дозировка, согласно рекомендациям Американского института общественного здоровья, от 2000 до 4000МЕ ежедневно. При приеме на постоянной основе нужен контроль витамина Д — для этого сдаем анализ 25 ОН.Также при регулярном употреблении витамина Д необходимо принимать магний и витамин А, они оказывают непосредственное влияние на его усвоение.