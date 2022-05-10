Цинк: зачем он нужен в организме и почему возникает дефицит?

«Исследования показали, что в состоянии стресса из мышц и костей начинает выводиться цинк. В организме пациентов, которые находились в состоянии стресса, цинка становилось в 3-5 раз меньше нормы», — говорит эксперт.

Цинк — жизненно необходимый элемент для нашего здоровья. При его нехватке многие процессы в организме дают сбой.Какие функции выполняет цинк? Он способствует заживлению ран при сахарном диабете и плохом кровообращении. Положительно сказывается на состоянии волос и кожи, применяется при лечении акне и экземе.Цинк часто включают в состав комплексной терапии при анемии. Особенно нуждаются в цинке беременные женщины для формирования здорового плода.Мужчинам цинк нужен не меньше. Он способствует выздоровлению от простатита на начальных этапах, также его применяют для профилактики этой патологии и развитию ряда других заболеваний мужской моче-половой системы.Микроэлемент замедляет процессы старения, благотворно влияет на работу мозга, сосудов и препятствует деменции в старости.Дефицит цинка чаще всего наступает из-за несбалансированного питания, также часто встречается при сбоях в работе щитовидной железы.