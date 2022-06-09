Рыба и молоко могут провоцировать опухоли
Употребление рыбы дважды в неделю увеличивает риск развития злокачественной меланомы, а чрезмерное увлечение коровьим молоком повышает вероятность рака предстательной железы. К такому весьма неприятному выводу пришли американские учёные из Университета Техаса.
Многие врачи рекомендуют употреблять рыбу не реже двух раз в неделю, однако это подвергает человека риску развития самой смертоносной формы рака кожи, как установили исследователи. Они проанализировали множество пациентов со злокачественной меланомой и, в том числе, проследили за их диетой. Оказалось, что распространённость этой коварной болезни намного выше среди людей, которые каждую неделю употребляли от 300 кг и выше любой рыбы. Это соответствовало как раз рекомендуемым двум порциям рыбы в неделю, и подобная привычка увеличивала вероятность рака на 20%.
Сами учёные считают, что это может объясняться содержащимися в рыбе химикатами, провоцирующими опухоли. Но другие эксперты утверждают, что рыба всё равно формирует значительную часть рациона здорового человека, и отказываться от её употребления не нужно. А вот ещё одно американское наблюдение продемонстировало, что мужчины, которые употребляли более 400 г молока и молочных продуктов ежедневно, что составляет эквивалент всего двух чашек, на 25% чаще заболевали раком предстательной железы, по сравнению с теми, кто ел менее 20 г.
Опять-таки существуют официальные рекомендации употреблять три порции молока и молочных продуктов ежедневно, и одной порцией принято считать стакан нежирного молока, второй - йогурт, а третьей - небольшой кусочек сыра. Однако учёные считают, что в молоке натурально присутствуют гормоны, которые и воздействуют на риск опухоли простаты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
Здоровье
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США) и главный в системе техасского университета.
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