Как поддержать здоровье ребенка в преддверии нового учебного года?
Все родители мечтают о том, чтобы их ребенок не болел и всегда был здоров. Доктор Наталья Кондакова поделилась рекомендациями, которые помогут укрепить детский иммунитет.
«Нам хочется, чтобы ребенок был активным, как можно реже болел простудами, чтобы хорошо учился, легко все запоминал. Для здоровья ребенка важно вовремя сдавать чек-ап на дефициты, восполнять их в случае необходимости», — говорит эксперт.
Доктор рекомендует ежегодно сдавать следующие анализы даже при отсутствии видимых жалоб и симптомов.
Общий анализ крови. Желательно, чтобы он содержал лейкоформулу. Важно отследить такие показатели, как гемоглобин и непосредственно лейкоформулу.
Также сдаем анализ крови на витамины В12 (норма 500-800 пг/мл), В9 (норма 13-20 нг/мл), витамин Д (норма 40-100 нг/мл). Если будут выявлены дефициты, их нужно восполнить.
В случае, когда ребенок перенес ОРВИ, его иммунитету нужно помочь приемом витаминных комплексов и пробиотиков.
Если в период болезни ребенок принимал антибиотики, обратите внимание на кишечник. Чаще всего он тоже нуждается в помощи. Почти все дети нуждаются в профилактических дозах омеги, лецитине и поливитаминах.
Наталья Кондакова
Здоровье
Терапевт, натуропат
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