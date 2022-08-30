Как поддержать здоровье ребенка в преддверии нового учебного года?

«Нам хочется, чтобы ребенок был активным, как можно реже болел простудами, чтобы хорошо учился, легко все запоминал. Для здоровья ребенка важно вовремя сдавать чек-ап на дефициты, восполнять их в случае необходимости», — говорит эксперт.

Доктор рекомендует ежегодно сдавать следующие анализы даже при отсутствии видимых жалоб и симптомов.Общий анализ крови. Желательно, чтобы он содержал лейкоформулу. Важно отследить такие показатели, как гемоглобин и непосредственно лейкоформулу.Также сдаем анализ крови на витамины В12 (норма 500-800 пг/мл), В9 (норма 13-20 нг/мл), витамин Д (норма 40-100 нг/мл). Если будут выявлены дефициты, их нужно восполнить.В случае, когда ребенок перенес ОРВИ, его иммунитету нужно помочь приемом витаминных комплексов и пробиотиков.Если в период болезни ребенок принимал антибиотики, обратите внимание на кишечник. Чаще всего он тоже нуждается в помощи. Почти все дети нуждаются в профилактических дозах омеги, лецитине и поливитаминах.