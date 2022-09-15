Как перестать болеть в новом учебном году?

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школьница пишет

С началом нового учебного года многие дети начинают болеть. Клинический фармаколог Анжела Степусь поделилась рекомендациями, которые помогут укрепить здоровье школьника.

Учебный год только начался, а многие школьники уже успели заболеть. Чаще всего детские коллективы одолевают простуды, которые циркулируют по кругу.

«Вы тепло одеваете ребенка, говорите ему не сидеть рядом с кашляющими людьми, даете витамины… Но наступает момент, когда ребенок просыпается утром с температурой. И так снова и снова. Есть ли шанс этого избежать? Есть», — говорит эксперт.

Начинать нужно с профилактики - еще до того, как ребенок заболел. В первую очередь, необходимо отрегулировать режим дня. Частая причина болезней именно в том, что с началом осени у многих детей резко меняется распорядок дня.⠀

Просыпаться нужно рано, а спать ложимся все равно поздно. Мало двигательной активности, больше времени проводим сидя, плюс нагрузки по урокам... Все это накладывает отпечаток.

Начните хотя бы с режима сна. Ребенок должен спать не менее 8 часов в сутки, ложиться до 23 часов.

Если режим дня полностью пересматриваем, то привычный рацион питания, наоборот, резко менять не надо. Избавляем ребенка от тяжелых и слишком калорийных обедов. Это создаст только дополнительную нагрузку на организм. Если есть необходимость пересмотреть меню, то делаем это постепенно.

Чаще бывайте с ребенком на свежем воздухе. Это поможет укрепить иммунитет. Желательно, чтобы пешие прогулки присутствовали каждый день, не менее получаса.

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Не нагружайте ребенка дополнительными кружками и секциями. Пусть он адаптируется хотя бы к школе после продолжительных летних каникул.⠀Дополнительные занятия нужно вводить постепенно.

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Если ребенок просит о помощи с уроками, не отказывайте. Особенно в начале учебного года. Когда ребенок втянется в режим, тогда можно приучать его к самостоятельности.
Анжела Степусь
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
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Теги : Анжела Степусь, иммунитет школьника, детские болезни
Как перестать болеть в новом учебном году?
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