Ранний признак проблем с щитовидкой
Недостаточная активность щитовидной железы или гипотиреоз - очень распространенная и коварная проблема. Чем раньше ее выявить, тем больше шансов обуздать.
Низкая активность щитовидной железы обычно не проявляется явными признаками, поэтому ее часто называют «невидимой болезнью». Однако есть некоторые симптомы, которые нельзя игнорировать, так как заболевание может привести к дальнейшим опасным последствиям для здоровья. Один из способов определить недостаточно активную щитовидную железу — увидеть признаки, которые обычно проявляются утром. Прежде всего, чувство крайней усталости.
Щитовидка представляет собой небольшую железу на шее, расположенную перед дыхательным горлом. Она выделяет гормоны, которые регулируют несколько ключевых функций организма, таких как обмен веществ. В случае недостаточной активности щитовидной железы, которую также называют гипотиреозом, возникает дефицит гормона щитовидной железы. Обычно это вызвано аутоиммунным тиреоидитом Хашимото - заболеванием, при котором иммунная система сама атакует щитовидную железу. Если не лечить гипотиреоз, он может нарушить передачу информации по нервам к головному, спинному мозгу и телу и обратно.
Усталость является одним из ключевых симптомов гипотиреоза. Она часто проявляется онемением костей, вызванным неправильным регулированием уровня щитовидной железы. Поскольку усталость также является признаком других серьезных или временных проблем со здоровьем, лучше всего обратиться к врачу и пройти обследование, иначе вы можете и не узнать о своем гипотиреозе.
Эта усталость может развиваться медленно или внезапно. По словам экспертов, она обычно поражает утром, и человек после пробуждения едва может поднять голову с подушки. Это явно проблема, ведь если вы здоровы и хорошо отдохнули, то утром должны чувствовать себя свежим.
Наряду с утомляемостью к другим распространенным симптомам гипотиреоза относятся:
- Запор
- Замедленность мыслительных процессов
- Дрожь
- Увеличение веса
- Депрессия
- Повышение аппетита. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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