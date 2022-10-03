Коронавирус морально опустошил каждого третьего молодого человека

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Коронавирус морально опустошил каждого третьего молодого человека

Из-за ковида каждый третий в возрасте от 16 до 25 ощущает, что не контролирует свою жизнь. 60% сильно боятся своего будущего. 

Огромное количество молодежи считает, что потеряли контроль над жизнью, как показало социологическое исследование в Великобритании. Свыше 60% граждан в возрасте от 16 до 25 лет боятся своего будущего из-за пандемии. После неё они теперь столкнулись с резким ростом цен из-за рекордной инфляции и повышения стоимости всех базовых продуктов и услуг, особенно ЖКХ. 

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Каждый третий думает, что рынок труда никогда не восстановится после затихания пандемии. Уже сейчас молодежь сталкивается с беспрецедентными трудностями, угрожающими целым поколениям, как полагают исследователи. Серьезные удары нанесены по образованию, занятости, а лучшие годы жизни проходят под сильнейшим стрессом. 

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Из-за этого они ощущают неуверенность и с опаской смотрят вперед. В опросе участвовали 2 000 молодых жителей Туманного Альбиона. Он прошел в рамках инициативы, которая проводится для повышения осведомлённости о последствиях ковида для молодежи в отдаленной перспективе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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