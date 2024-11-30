Реаниматолог Виноградов: главным в защите от инсульта является снижение стресса

«Стресс приводит к повышенному давлению и сбою в работе вегето-сосудистой системы. А сидячий образ жизни все это только усугубляет. Именно поэтому возраст пациентов с инсультом сегодня молодеет. В их числе оказываются люди от 25 до 40 лет», - приводит слова Виноградова « РГ ».

Больше двигаться, заниматься спортом;

Употреблять здоровую пищу;

Развивать хорошее чувство юмора;

Регулярно контролировать уровень сахара и холестерина в крови;

Соблюдать баланс между работой и отдыхом, уметь отвлекаться от дел и расслабляться, высыпаться.

Реаниматолог Виноградов констатировал, что главным в защите от инсульта (как и в целом от сосудистых заболеваний) является ослабление повседневного стресса. Специалист отметил, что стрессовый фактор сегодня превалирует среди причин «помолодевшего» инсульта, возникающего у людей до 50 и даже до 40 лет.Реаниматолог обратил внимание, что существуют разные способы, свести к минимуму стресс и эмоциональные перегрузки.Вот что посоветовал для этого медик.Наиболее частыми факторами врачи называют гипертоническую болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими советами по профилактик инсульта поделилась невролог Галина Чудинская. Она заявила, что вероятность опасной патологии мозга возрастает из-за повышенного уровня «плохого» холестерина

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