Реаниматолог Виноградов: главным в защите от инсульта является снижение стресса

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стресс

Ключевым правилом профилактики инсульта является снижение стресса, рассказал врач-реаниматолог Сергей Виноградов.

Реаниматолог Виноградов констатировал, что главным в защите от инсульта (как и в целом от сосудистых заболеваний) является ослабление повседневного стресса. Специалист отметил, что стрессовый фактор сегодня превалирует среди причин «помолодевшего» инсульта, возникающего у людей до 50 и даже до 40 лет.

«Стресс приводит к повышенному давлению и сбою в работе вегето-сосудистой системы. А сидячий образ жизни все это только усугубляет. Именно поэтому возраст пациентов с инсультом сегодня молодеет. В их числе оказываются люди от 25 до 40 лет», - приводит слова Виноградова «РГ».

Реаниматолог обратил внимание, что существуют разные способы, свести к минимуму стресс и эмоциональные перегрузки.

Вот что посоветовал для этого медик.
  • Больше двигаться, заниматься спортом;
  • Употреблять здоровую  пищу;
  • Развивать хорошее чувство юмора;
  • Регулярно контролировать уровень сахара и холестерина в крови;
  • Соблюдать баланс между работой и отдыхом, уметь отвлекаться от дел и расслабляться, высыпаться.
Что, помимо стресса, способствует развитию инсульта. Наиболее частыми факторами врачи называют гипертоническую болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими советами по профилактик инсульта поделилась невролог Галина Чудинская. Она заявила, что вероятность опасной патологии мозга возрастает из-за повышенного уровня «плохого» холестерина.

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Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
Здоровье
врач-реаниматолог
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