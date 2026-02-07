В Мордовии обсудили роль музыкального искусства и диагностики для здорового долголетия

В Республике Мордовия состоялось мероприятие, посвящённое вопросам здорового долголетия, где обсуждалось влияние различных факторов на качество жизни и активное участие в обществе.

В рамках события специалисты проводили комплексную оценку состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также исследовали внутренние органы у посетителей. Участников опрашивали о возможных факторах риска, способных привести к серьёзным нарушениям в организме.

В ходе мероприятия врачи осуществляли экспресс-диагностику: измеряли артериальное давление, частоту пульса, уровень насыщения крови кислородом, а также определяли показатели холестерина и глюкозы.

Особое внимание уделялось не только медицинским аспектам, но и социальной активности, которую, по словам Олега Маркина, важно сохранять для поддержания психологического здоровья и вовлечённости в повседневную жизнь.

В культурной части программы Народный ансамбль «Лада» и Государственный камерный хор Мордовии представили лекцию-концерт, где рассматривалось влияние музыкального искусства на общее состояние здоровья человека.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют информированию населения о возможных рисках для здоровья и подчеркивают значимость профилактических обследований.