Не только кровавая Мэри: польза томатного сока





Томатный сок у многих ассоциируется с алкогольным коктейлем, поэтому и не попадает в число популярных. Его пьют разве что на борту самолёта и кончается такой сок раньше прочих. А ведь на самом деле томатный сок очень полезен. Чем именно — в материале MedikForum.ru.





Польза томатного сока





Помидоры считаются в России овощем, хотя в некоторых странах Европы его принимают за фрукт. Всё дело в том, что спелый томат очень похож по своим свойствам и на фрукт, и на овощ, и даже на ягоду. А вот сами ботаники называют помидор исключительно фруктом.





В томатном соке есть практически все витамины, а точнее — групп А и В, С, Е, РР. Кроме того, в нём содержится немало важных для здоровья человека микроэлементов. Именно поэтому многим пациентам с различными заболеваниями врачи советуют употреблять томатный сок — он способствует процессу восстановления.





Особенно полезно пить томатный сок детям после операций. Как бы они не сопротивлялись, но этот напиток действительно крайне полезен для ребёнка, так как повышает аппетит, ускоряет усвоение пищи.





Надо заметить, что помидоры в целом — очень полезное средство для борьбы с раковыми заболеваниями желудка. Поэтому для профилактики употреблять томатный сок не будет лишним. Но только в умеренном количестве.





Как пить томатный сок?





Многие солят томатный сок, чтобы придать ему вкус. Но этого делать не стоит, так как соль значительно ускоряет вывод веществ из организма, если мы потом пьем воду. Иначе говоря, никакой особой пользы от такого напитка не будет.





Ускорить усвоение томатного сока можно, смешав стакан напитка с чайной ложкой растительного масла. Также помните, что идеален только сок из свежих томатов, а не тот, что продают в коробках в магазине. Ведь в них много соли и сахара, что никак не оказывает пользу организму. Поэтому собственноручно приготовленный томатный сок гораздо эффективнее, чем покупной.