Можно ли навсегда избавиться от аллергического ринита?

«Основа лечения аллергического заболевания – выявление аллергена и устранение контакта с ним. К сожалению, навсегда избавиться от аллергии невозможно», - заявила специалист.

К сожалению, полностью устранить проблему лекарственными средствами невозможно. По крайней мере, в настоящий момент медикам неизвестно ее решение. Об этом заявила ведущая программы «О самом главном», доктор Татьяна Шаповаленко.Шаповаленко добавила, что лекарственные средства могут лишь на время устранить симптомы аллергии, которые мешают пациенту: зуд, отек, заложенность носа и так далее, передает издание «Аргументы и факты».Ранее портал «МедикФорум» со ссылкой на врача-отоларинголога указал на основные ошибки в лечении насморка, которые мы часто допускаем.