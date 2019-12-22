Можно ли навсегда избавиться от аллергического ринита?
Аллергический ринит – неприятное явление, с которым сталкиваются многие из нас. Источники могут быть разные – пыль, шерсть домашних животных, цветение – перечислять можно до бесконечности. Эксперт ответила на вопрос, можно ли навсегда избавиться от аллергического ринита.
К сожалению, полностью устранить проблему лекарственными средствами невозможно. По крайней мере, в настоящий момент медикам неизвестно ее решение. Об этом заявила ведущая программы «О самом главном», доктор Татьяна Шаповаленко.
«Основа лечения аллергического заболевания – выявление аллергена и устранение контакта с ним. К сожалению, навсегда избавиться от аллергии невозможно», - заявила специалист.
Шаповаленко добавила, что лекарственные средства могут лишь на время устранить симптомы аллергии, которые мешают пациенту: зуд, отек, заложенность носа и так далее, передает издание «Аргументы и факты».
Ранее портал «МедикФорум» со ссылкой на врача-отоларинголога указал на основные ошибки в лечении насморка, которые мы часто допускаем.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий